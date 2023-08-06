21-летнего парня ударили ножом у бара на Скороходова, дело передано в суд

СК передает в суд дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 21-летнено жителя Липецка. Ночью 25 июня парня ударили ножом в живот у бара на улице Скороходова.

Областное управление следственного комитета сегодня сообщило подробности дела. Следствие выяснило, что ночью 25 июня у бара возник конфликт и пьяный обвиняемый ударил юношу ножом. Парня доставили в больницу, где ему провели операцию. Нанесенный его здоровью вред экспертами оценен как тяжкий.



«Вину в совершении преступления фигурант не признал, отказавшись от дачи показаний. Вместе с этим его вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами, в числе которых результаты очных ставок, показания свидетелей, выводы судмедэкспертов, запись камеры наблюдения, что позволило уголовное дело направить для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — рассказали в СК.

