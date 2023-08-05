Липецкий педагог прошла в полуфинал крупного телешоу

Отборочный этап проходили более 7 тысяч человек.

Учитель химии липецкой школы информационных технологий №26 Екатерина Сигарева стала полуфиналисткой шоу «Классная тема!» на канале «Россия 1».

Отбор полуфиналистов производила экспертная комиссия Министерства просвещения РФ. Конкуренция была просто бешенной: заявки прислали более 7 тысяч (!) педагогов из всех 89 регионов страны.

А в полуфинал проходили только 35 человек. Среди счастливчиков оказалась и липчанка. Теперь ей нужно постараться, чтобы пройти в финал, в котором 7 сильнейших учителей выступят в телешоу на канале «Россия» и смогут продемонстрировать свои таланты всей стране.



Фото Telegram-канала администрации Липецка

