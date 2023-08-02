Экономика

44 минуты назад

В Липецкой области выросло производство электроники и оптики и сократилось – мебели и табачных изделий

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#индекс промышленного производства
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В Липецкой области выросло производство электроники и оптики и сократилось – мебели и табачных изделий

Индекс промышленного производства в Липецкой области в январе-июне вырос на 3,5% по сравнению с первым полугодием 2022 года. 

Так, в сфере добычи полезных ископаемых отмечается падение на 1,2%, вместе с тем выросли сферы «обрабатывающие производства» на 4%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - на 3,2%, «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - на 10,5%, сообщает Липецкстат. 

Среди обрабатывающих производств самое заметное падение произошло в производстве табачных изделий (76,8% по сравнению с январем-июнем 2022 года), производстве кожи и изделий из кожи (67,8% от прошлогодних показателей), производстве мебели (73,5%). Сокращение от 10 до 20% отмечалось в производстве напитков, химических веществ и химических продуктов, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), машин и оборудования. Менее заметный разрыв (сокращение от 3 до 7%) был в обработке древесины и производстве изделий из дерева (кроме мебели), производстве кокса и нефтепродуктов, ремонте и монтаже машин и оборудования. 

Рост наблюдался в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – на 65,3%, электрического оборудования – на 74,8%. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло в 4,1 раза, резиновых и пластмассовых изделий – на 28,9%, на 15,6% - производство бумаги и бумажных изделий, пищевых продуктов – на 6,4%, одежды – на 7,6% сообщает Липецкстат.

2 121
#индекс промышленного производства
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Комментарии (2)

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Попсикакий

15 минут назад
Покажите Липецкую электронику, очень поржать хочется
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Липецкие басни

29 минут назад
Курить бросил, так что на сигареты плевать! 36 лет курил, могу сказать, что не курить очень хорошо!
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