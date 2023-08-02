Сегодня в Липецке: всё о Дне ВДВ – ограничение движения, митинги, безопасность, запрет на алкоголь

Рассказываем всё самое главное про наступившую среду.

Опять дожди

Сегодня в Липецке не жарко – 26-28 градусов и по традиции нынешнего лета днём вновь пройдут кратковременные дожди.







Две улицы без воды

Отключения холодной воды 2 августа минимальны. С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют вентили в частном сектору улиц Большие ключи и Трудовой.







Отключения света

Плановые ремонтные работы будет проводить и «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах на улицах Бескрайней, 49, 51, 53-61, 63; Гражданской, 1а; Днепровской, 1-22; Донецкой, 2, 4-28, 30; Яна Фабрициуса, 4, 6, 8, 9, 10 - 20, 22, 24, 26, 28, 30.







С 09:00 до 16:00 обесточат дома на улице адмирала Макарова, 18, 18а, 20.

Пробки

С каждой минутой утром на дорогах становится всё больше машин и вероятность пробок возрастает. Первые заторы в Липецке начались ещё в 5 утра, пока они были помечены на электронных картах лишь жёлтым цветом, но, как говорится, то ли ещё будет. Выход один – перед выездом обязательно изучите «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы не попасть в дорожную ловушку и по возможности объехать трудные участки.

День ВДВ

Сегодня, пожалуй, самое главное событие – праздник «голубых беретов». Отмечать его десантники будут в нескольких местах. В 9:00 состоится митинг в посёлке Сырском в памятника легендарному командующему войск «дяди Васи» В.Ф.Маргелову.

В 10:00 торжества переместятся на площадь Героев, где пройдёт традиционный и самый массовый митинг ветеранов службы, откуда в районе 11 часов «крылатая пехота» устроит шествие по маршруту площадь Героев – улица Зегеля – площадь Плеханова – Петровский спуск – Нижний парк.







Дальнейший праздник продолжится в Нижнем парке, где пройдёт творческая и спортивная программа, а после ветераны службы, как обычно, небольшими группами разойдутся по кафе.

Где перекроют движение

Движение ограничат в центре Липецка – в районе площади Героев и далее по маршруту следования колонны десантников в центре на указанных выше улицах вплоть до Нижнего парка. По факту улицы начнут закрывать примерно в 10:30 и в течение часа. Проехать смогут только представители экстренных служб.







Спиртное продадут не везде

Повсеместного запрета на продажу алкоголя в День ВДВ нет, но поблизости от мест проведения митингов ограничения будут распространяться. По закону спиртное нельзя продавать в радиусе 100 метров от мест проведения мероприятий, запрет начинает действовать за 2 часа до времени, заявленного для проведения публичных акций, и прекращается спустя 2 часа после их окончания.







Таким образом, в посёлке Сырском в районе улицы Маргелова «сухой закон» должен действовать с 7:00 и до 12:00, а в районе площади Героев и центральных улиц – с 8:00 и до 13:00.

Традиционная среда (6+)

Конечно, не одним Днём ВДВ сегодня будет жив Липецк. Культурных событий не так много, но тем не менее, они есть. В керамокластере на Студёновской (ул. Студёновская, 39) каждую неделю по средам проводят мастер-классы липецкие умельцы. Не станет исключением и сегодняшний день.

В 12:00 народный мастер Ирина Беликова научит желающих, как своими руками вылепить изразец/панно по романовским сюжетам или с растительным орнаментом. Процесс изготовления изразцов будет показан полностью и с самого начала – от рисования эскизов до финальной росписи.







Фото Липецкого областного краеведческого музея

А в 18:00 начнётся урок «Ветерок» от художника-преподавателя, лауреата всероссийских конкурсов Яны Иищенко. Участники вылепят из глины детали для подвесного украшения «Ветерок». Затем их нужно будет обжечь и привязать к красивой ветке или трубе – получится панно или колокольчик на дверь.

В качестве бонуса можно будет побродить по керамокрастеру, который раньше являлся мастерской знаменитого скульптора Юрия Гришко, познакомиться с некоторыми его работами и обстановкой, в которой творил мастер.

Для участия в семинарах необходимо предварительно записаться по телефону +7 (901) 910-13-10. На этот номер можно позвонить или написать сообщение в WhatsApp, Telegram.

Приложение «112»

Липчанам рекомендуют скачать и установить на свой телефон мобильное приложение «Служба «112» Липецкой области». Оно заметно расширяет традиционный функционал системы «112». Пользователи приложения имеют возможность передавать в систему-112 Липецкой области информацию о себе, своём местоположении, фото с места происшествия и другие данные, которые позволят ускорить реагирование экстренных оперативных служб. Вызовы и отправка сообщений бесплатны.







Приложение особенно рекомендуют детям, пожилым людям, инвалидам. Простым нажатием пользователем кнопки «Я здесь, мне нужна помощь» человек вызовет оператора системы «112», который увидит местонахождение и дополнительные данные о человеке (в том числе об ограничениях здоровья), благодаря чему обеспечит быстрое реагирование спасательных служб, что в экстремальной ситуации может стоить жизни.

Мобильное приложение находится в свободном доступе в AppStore и GooglePlay.

Липчанам мало обычного отпуска

Лишь 3% жителей Липецка считает, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 15%, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели. Это выяснили специалисты SuperJob после опроса.







Каждому пятому - 22% необходимы три недели, а 28% — четыре. В том, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней, убежден каждый четвертый - 25%. Чем выше доход горожан, тем чаще они считают идеальным отпуск длительностью более месяца: если среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. таких 15%, то среди тех, чей доход превышает 80 тыс. руб., — уже 23%.

Самый быстрый из McLaren

В продаже на «Авито» появился очередной эксклюзивный автомобиль, мимо которого мы не могли пройти. Гиперкар McLaren 765 LT Carbon Edition способен разгоняться до 241 км/ч. Вообще не машина, а зверь – самый быстрый представитель семейства McLaren, мощность двигателя 765 л.с., что позволяет набирать 100 км/ч за 2,8 секунды.







Автомобиль с лаконичным спортивным дизайном, в конструкцию которого входят 90 карбоновых деталей, начали выпускать в 2020 году. На данный момент таких машин всего 765 экземпляров. Машина почти новая, пробег всего 55 тысяч километров. Продается в Москве, стоит 65 миллионов рублей. Присмотритесь получше – может быть, это покупка специально для вас.

Дорогие липчане! Мы поздравляем с праздником тех, кто служил в ВДВ. Остальным желаем хорошего рабочего дня и только приятных новостей. К счастью, липчанам не нужно тратить много времени на поиск информации – одно нажатие и вы уже на GOROD48, а свежая и полезная информация тут как тут – ручаемся. Чаще заходите на сайт и ничего не упускайте. Увидимся в течение дня!