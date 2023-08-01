Общество
54 минуты назад
В Липецке не соблюдают ужесточённые правила продажи вейпов
С нарушениями работают около 98% торговых точек.
Сегодня сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики проверяли, как в Липецке соблюдаются закон, ужесточивший продажу вейпов и электронных сигарет, вступивший в силу 1 июня.
Напомним, вейпы и никотиносодержащие жидкости теперь запрещено продавать несовершеннолетним, ужесточены правила оборота этих устройств. Купить вейпы можно только в магазинах и павильонах, причем устройства должны быть закрыты также как и сигареты. Скидки на этот товар делать запрещено.
Мероприятие в управлении назвали «информационным выходом» так как в России действует мораторий на проверки бизнеса.
Участники выхода обошли пять магазинов на улицах Зегеля и Яна Берзина. И везде зафиксировали нарушения: продукция была выложена на витрину. Чиновники поговорили с продавцами и выяснили — те или не знали об ужесточении законодательства, или знали, но ничего для выполнения новых правил не делали.
«Нужно понимать, что под открытую выкладку попадают также кальяны, табак для кальянов, жидкости для вейпов, ЭСДН и их комплектующие. Основное правило — товар должен быть спрятан от глаз посетителей. Посмотреть на него можно только после ознакомления с прайс-листом», — рассказали в управлении.
Всю информацию о нарушениях сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики теперь передадут в региональное управление Роспотребнадзора. И продолжат следить за соблюдением законодательства. По их данным, с нарушениями работают около 98% торговых точек. Проблем нет только в крупных сетях.
Напомним, вейпы и никотиносодержащие жидкости теперь запрещено продавать несовершеннолетним, ужесточены правила оборота этих устройств. Купить вейпы можно только в магазинах и павильонах, причем устройства должны быть закрыты также как и сигареты. Скидки на этот товар делать запрещено.
Мероприятие в управлении назвали «информационным выходом» так как в России действует мораторий на проверки бизнеса.
Участники выхода обошли пять магазинов на улицах Зегеля и Яна Берзина. И везде зафиксировали нарушения: продукция была выложена на витрину. Чиновники поговорили с продавцами и выяснили — те или не знали об ужесточении законодательства, или знали, но ничего для выполнения новых правил не делали.
«Нужно понимать, что под открытую выкладку попадают также кальяны, табак для кальянов, жидкости для вейпов, ЭСДН и их комплектующие. Основное правило — товар должен быть спрятан от глаз посетителей. Посмотреть на него можно только после ознакомления с прайс-листом», — рассказали в управлении.
Всю информацию о нарушениях сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики теперь передадут в региональное управление Роспотребнадзора. И продолжат следить за соблюдением законодательства. По их данным, с нарушениями работают около 98% торговых точек. Проблем нет только в крупных сетях.
Правда
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