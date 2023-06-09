В Липецке с прилавков убрали вейпы

1 июня вступили в силу новые ограничения по продаже вейпов и никотиносодержащих жидкостей. Теперь их запрещено продавать несовершеннолетним, также ужесточены правила оборота этих устройств. Купить вейпы можно толь ко в магазинах и павильонах. Они должны быть закрыты, подобно сигаретам. Запрещено делать скидки на этот товар.

Мы прошли по магазинам и посмотрели, что изменилось, после вступления в силу законодательных запретов. В продуктовых супермаркетах вейпы не продавались. На кассе одного из магазинов на вопрос, есть ли они в продаже, мы получили встречный вопрос: «А что это такое? Я не курю, поэтому не знаю».



В сети кальянных продавец была не в курсе ужесточения законодательства, но и вейпов в салоне не было.



А в табачной лавке вейпы были спрятаны также, как и сигареты. Продавец был в курсе изменений, и заверил — если есть сомнения в возрасте, спрашивает у покупателя паспорт. Разговорчивый продавец поделился своими наблюдениями: вейпы у него покупают значительно реже, чем сигареты.



Тех же, кто переходит с сигарет на вейпы, помимо прочего прельщает отсутствие характерного табачного запаха. По этой же причине вейпы, чаще дешевые одноразовые, используют подростки. От них не пахнет и у родителей не возникает подозрений в том, что дети курят. Однако вреда эти устройства приносят немало.



До появления электронных сигарет и вейпов, распространённость курения среди молодёжи неуклонно сокращалось, сообщается на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения». Там же приводятся данные о негативных последствиях использования вейпов и электронных сигарет: риске развития астмы, опасности сердечных приступов, потере восприимчивости к лечению антибиотиков, снижению реакции иммунной системы и повышенной восприимчивости к возбудителям гриппа, COVID-19 и других респираторных заболеваний. У подростков могут возникнуть необратимые изменения в префронтальной коре, той части мозга, которая отвечает за принятие решений. Также в зоне риска беременные женщины.



Надзорные ведомства, естественно, с ужесточением законодательства давно ознакомились. Однако на вопрос, будут ли массовые рейды, ведь в стране действует мораторий на проверки бизнеса, нам ответили обтекаемо.



— Прокуратура осуществляет надзор над соблюдением прав несовершеннолетних, в том числе и в связи с принятием данного закона. Исполнением его положений будут заниматься контролирующие органы: областное управление потребительского рынка и ценовой политики, региональное управление Роспотребнадзора и полиция, — сообщил пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Антон Ягодзинский.



— Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области будет совместную работу с региональным управлением Роспотребнадзора и прокуратурой, — сказали в пресс-службе областного управления потребительского рынка и ценовой политики.



В управлении Роспотребнадзора по Липецкой области сообщили, что плановые проверки ограничены, а внеплановые могут проводиться исключительно при согласования прокуратурой, если здоровью граждан грозит или был причинен тяжкий вред, а также в случае, если в обращении присутствуют подтвержденные данные о причинении вреда жизни, либо имеются доказательства нарушения законодательства.



Из всего этого можно сделать вывод — увидели нарушение закона, не поленитесь — обратитесь в надзорный орган. Сейчас это нетрудно сделать через интернет.