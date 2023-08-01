Сегодня в Липецке: какой денежный ритуал нужно провести вечером в суперлуние

Рассказываем самое главное про первый день августа.

Август встречает дождём и грозами

И третий летний месяц начинается как-то не очень по-летнему. Сегодня на улице 24-26 градусов. Август встречает липчан осадками: дождь лил всю ночь, днём он никуда не исчезнет, а лишь перейдёт к кратковременным «набегам». Кроме того, возможна гроза.







Отключения воды

Временные трудности, связанные с отключением холодного водоснабжения, сегодня испытают жители 4-х улиц. С 10:00 и до окончания работ пересохнут краны в отдельных домах на улицах Гагарина, 55/4, 61а и Семашко, 68.







Так же с 10:00 и до завершения ремонта не смогут пользоваться всеми благами цивилизации житель частного сектора улиц Большие ключи и Трудовой.

Отключения света

В связи с плановыми ремонтными работами на электросетях с 9:00 до 17:00 не станет электричества на улицах Бескрайней, 49, 51, 53-61, 63; Гражданской, 1; Днепровской, 1-22; Донецкой, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; Яна Фабрициуса, 4, 6, 8, 9, 10 - 20, 22, 24, 26, 28, 30.







С 14:00 до 17:00 обесточат дом № 78 на улице Первомайской.

Пробки

В непогоду риск дорожных заторов возникает многократно. Как и риск аварий, которые тоже в свою очередь приводят к пробкам. Словом, сегодня нужно быть особенно внимательными на дорогах, а перед выездом лучше изучать «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Постарайтесь по возможности выбирать оптимальные маршруты для своих поездок.

Осетровая луна. Денежный ритуал, который обязательно нужно провести в полнолуние

Третий летний месяц начинается торжественно – с суперлуния. Явления не только красивого, но и мистического. Пик осетрового или урожайного, фруктового полнолуния у нас придётся 1 августа на 21:31 по московскому времени. На небе яркий спутник Земли можно было видеть и накануне, но наиболее яркой Луна станет именно ближайшей ночью.

Суперлунием называют особое время, когда Луна находится на самом близком расстоянии от Земли и при этом светит по полной. Иными словами, когда полнолуние совпадает с перигеем.







Осётр – рыба дорогая. Полнолуние 1 августа 2023 года, названное в её честь, считается удачным для финансовых дел. Можно зарядиться энергией светила и настроить свои денежные потоки на большую прибыль. Издание life.ru со ссылкой на экстрасенса рассказало об одном из ритуалов привлечения денег, который можно провести сегодня вечером.

«Важно, чтобы свет полной Луны падал на вас. Положите на подоконник деньги, серебряные (белые) монеты и купюры так, чтобы они находились в круге лунного света. Посмотрите на Луну, почувствуйте, как её свет проходит сквозь вас. Поблагодарите светило за всё, что имеете. Возьмите в руки любую купюру и символически предложите её Осетровой Луне, мысленно попросив о помощи и приумножении своего благосостояния. Монеты и купюры можно оставить на подоконнике до утра. Затем все деньги стоит убрать в кошелёк. Их можно будет потратить, кроме купюры, которую вы символически подарили Луне. Она талисман, её нужно носить в кошельке до следующего полнолуния», - утверждает специалист по эзотерике.

А вот что делать сегодня экстрасенс не рекомендует: устраиваться на новую работу, манипулировать деньгами – совершать сделки, брать кредиты или одалживать; усердствовать на работе, ссориться, ездить в командировки.

Дополнительный набор в 10-й класс

Есть ещё один способ разбогатеть при любом положении Луны – хорошо учиться.







Сегодня в Липецке открывается дополнительный набор в 10-е классы. На официальных сайтах школ при наличии свободных мест будет размещён приказ директора о проведении дополнительного индивидуального отбора учащихся в 10-ый профильный класс, содержащий информацию о времени и месте подачи заявлений, сроках и процедуре дополнительного индивидуального отбора учащихся, количестве свободных мест в профильных классах. Набор будет вестись с 1 по 7 и с 9 по 15 августа.

С документами также можно ознакомиться на официальном сайте департамента образования в разделе «Общее образование. Организация профильного обучения, профориентация».

109 лет назад (12+)

1 августа 1914 года начался первый глобальный вооружённый конфликт на земном шаре – Первая мировая война.







Из 59 существовавших в то время независимых государств в ней приняли участие 38 стран. Война продолжалась 1 568 дней, погубив четыре империи и унеся десятки миллионов человеческих жизней. Все эти, а также другие любопытные факты можно узнать на книжной выставке «Первая мировая война: эпоха, люди и судьбы», которая отрывается сегодня в библиотеке «Проспект» на проспекте Победы. 85.

На выставке представлены художественные и документальные произведения, мемуары участников событий А. Е. Снесарева «Письма с фронта», М. И. Пестржецкого «Воспоминания командира», А. А. Брусилова «Мои воспоминания» и т.д. О русской армии в лицах повествуют книги «Полководцы Первой мировой» В. Рунова, «Колчак» П. Зырянова, «Деникин» Г. Ипполитова и другие.

Сотрудники библиотеки всегда подскажут, что почитать на эту тему.

«Проспект» работает с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00 и в воскресенье с 10:00 до 18:00. Вход на выставку свободный.

Липчане метеозависимы

Перемена погоды влияет на работоспособность 37% липчан, утверждает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведя соответствующих опрос среди жителей Липецка.







Чаще всего на метеозависимость жалуются администратора, среди них 54% признались, что солнце или ненастье определяют из отношение в работе. Почти столь же чувствительны к ситуации за окном операторы call-центров и секретари - по 52%, а также экономисты - 50%. В число самых метеозависимых профессий вошли также дизайнеры – 50% и менеджеры по закупкам (49%).

А вот среди квалифицированных рабочих зависимость от чего-либо не так распространена. В том, что погода влияет на их работоспособность сознались 22%. Кроме того, редко поддаются на провокации природы системные администраторы - 24% и кладовщики - 27%.



В бизнесмены я бы пошёл…

О желании открыть свой бизнес и работать на себя, а не «на дядю» в опросе SuperJob,заявили 29% жителей Липецка старше 18 лет. Опасаются и не хотят начинать своё дело 51% липчан.







Опрос чётко показал, что броситься с головой в омут предпринимательства готова в основном молодёжь: среди респондентов моложе 24 лет готовы к открытию бизнеса 45%, среди опрошенных старше 45 лет таких лишь 25%.



Число желающих стать предпринимателями растет с увеличением дохода: лишь 22% опрошенных с зарплатой менее 30 тыс. руб. в месяц готовы работать на себя, среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — 46%. Чаще остальных возможность открытия своего дела рассматривают специалисты по закупкам и юристы - по 42%, а также маркетологи- 40%. Меньше всего стремящихся открыть свой бизнес среди бухгалтеров - 17%, продавцов - 18% и секретарей - 21%.

Дорогие липчане! Время летит стремительно и вот уже мы встречаем последний месяц лета. Чтобы жизнь не проходила мимо, не забывайте интересоваться новостями. Вы всегда найдёте их на GOROD48 и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Чаще заходите на сайт. Интересуйтесь событиями. Мы работаем 24/7, ждём вас снова и снова. До новых встреч!