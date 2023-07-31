Липецкая область на 51 месте рейтинга доступности бензина

На среднемесячную чистую зарплату житель Липецкой области может купить 854 литра топлива.

Рейтинг регионов по доступности бензина в России по итогам первого полугодия 2023 года представило РИА Новости. Рейтинг построен на объеме наиболее распространенной в России марки бензина АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Чем больше литров топлива можно купить на зарплату — тем выше место региона в рейтинге.



Больше всего бензина (от 2000 до 2500 литров) на среднемесячную зарплату в июне 2023 года можно купить в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Меньше всего (около 600 литров) — в республиках Северного Кавказа. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Чукотский автономный округ — один литр АИ-92 здесь стоит 60 рублей. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 44,9 рубля.



Липецкая область заняла 51-е место рейтинга. По данным авторов исследования, литр бензина АИ-92 в июне стоил у нас 48 рублей 23 копейки. На среднюю липецкую зарплату можно было купить 854 литра топлива. Стоимость бензина за полгода выросла на 3%, при том, что в целом по стране подорожание составило 2,5%.



Среди регионов Центрального Черноземья Липецкая область оказалась лишь выше Тамбовской области (74 место, 724 литра бензина в пересчете на среднюю зарплату). Самую высокую строчку в рейтинге заняла Курская область – 44 место и 882 литра, чуть ниже расположилась Белгородская область (46 место, 879 литров), третья позиция у Воронежской области с 48 местом и 858 литрами бензина.



Согласно исследованию, цены на бензин по итогам первого полугодия 2023 года выросли почти во всех регионах РФ. В июне средняя цена на бензин АИ-92 по сравнению с декабрем прошлого года снизилась только на Чукотке.



