Девять пострадавших в Ельце остаются в больницах после атаки БПЛА

Одному из них сегодня проведена операция. Кроме травм физических, пострадавшие ельчане испытали и психологический стресс.

Девять человек, пострадавших в результате ударов беспилотников по Ельцу 23 мая, продолжают находиться в больницах. Одна пациентка получает лечение в областной клинической больнице, остальные восемь – в травматологическом отделении Елецкой городской больницы имени Семашко.По словам министра здравоохранения Липецкой области Анны Марковой, травмы у ельчан средней тяжести. Сейчас они чувствуют себя уже лучше. У большинства — осколочные ранения головы, лица. Почти всем потребовалась и помощь психолога, четверым — консультация кардиолога. Одного из пострадавших сегодня прооперировали, врачи извлекали из мягких тканей затылочной части головы осколки. Угрозы его жизни нет. Состояние раненого стабильное.«Пообщалась сегодня с каждым. Поручила главному врачу держать меня в курсе их состояния и методики лечения», — сообщила министр здравоохранения региона.