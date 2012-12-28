Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Происшествия
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сегодня, 16:20
Девять пострадавших в Ельце остаются в больницах после атаки БПЛА
Одному из них сегодня проведена операция. Кроме травм физических, пострадавшие ельчане испытали и психологический стресс.
По словам министра здравоохранения Липецкой области Анны Марковой, травмы у ельчан средней тяжести. Сейчас они чувствуют себя уже лучше. У большинства — осколочные ранения головы, лица. Почти всем потребовалась и помощь психолога, четверым — консультация кардиолога. Одного из пострадавших сегодня прооперировали, врачи извлекали из мягких тканей затылочной части головы осколки. Угрозы его жизни нет. Состояние раненого стабильное.
«Пообщалась сегодня с каждым. Поручила главному врачу держать меня в курсе их состояния и методики лечения», — сообщила министр здравоохранения региона.
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