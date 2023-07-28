Николай Дергунов: «На ремонт дорог по нацпроекту в Липецке остался ровно месяц»

Вице-мэр попросил подрядчиков ускориться: к концу июля в разной степени готовности остается треть ремонтируемых дорог.

31 августа в Липецке должен завершиться сезон ремонтов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Курирующий дорожные работы вице-мэр Липецка Николай Дергунов в эту пятницу пригласил на еженедельное совещание с заказчиком, управлением главного смотрителя, тремя подрядными организациями и профильным департаментом дорожного хозяйства и благоустройства корреспондента GOROD48. И сразу же напомнил, что времени на работы осталось немного.Выяснилось, что ремонт нескольких дорог еще и не начинался! Это, в основном, улицы частного сектора: 180-метровая Орловская и 800-метровая 4-й Пятилетки в районе Карьера, километровая Энгельса и 1400-метровая Дружбы на Соколе. Только на следующей неделе дорожники начнут снимать старый асфальт на улицах Индустриальной и Железнодорожной.— Успеете сдать эти объекты с учетом рисков по погоде? — спросил у подрядчиков вице-мэр.— Успеем, — ответили те.Необычайно дождливое лето стало форс-мажором для мэрии. А еще дорожные ремонты тормозят другие работы. Например, Лебедянское шоссе уже давно было бы отремонтировано, если бы не подрядчик МКУ «Управление строительства Липецка», прокладывающий важнейший для новых микрорайонов «Звездный» и «Лебедянский» канализационный коллектор. Подрядчик должен закончить работу 10 августа, но он еще не сделал четыре прокола под дорогами. А на каждый нужна неделя. Итого строители закончат коллектор в сентябре. Но дорожные работы должны завершиться 31 августа!— Необходима сверка графиков работ с УКСом. Возможно, нужно будет принять решение о продлении срока сдачи ремонта Лебедянского шоссе, — сказал вице-мэр.Другого подрядчика вдруг затормозила «Квадра». Энергетики разрыли улицу Угловую на ее пересечении с отремонтированной в прошлом году улицей Желябова, заменили прохудившуюся трубу на этом пока успокоились. «Ждут поставки железобетонных плит для перекрытия лотка. Они придут через три недели», — сообщил главный смотритель Липецка Виталий Лесных. Но Николая Дергунова это не устроило. Он заявил, что это всего лишь рядовая раскопка, которая не должна передвигать сроки окончания дорожных работ по нацпроекту.По остальным участкам улично-дорожной сети работы в разгаре. На улице Шкатова начали укладывать выравнивающий слой асфальта, на улице Пришвина осталось уложить верхний слой на небольшом отрезке дороги. На улице Урицкого строителям придется поднять на уровень обновленной дороги 43 канализационных люка. Подрядчикам предстоит сделать такую же работу на улицах Гранитной и Второй Гранитной. «Работа закипит на следующей неделе», — пообещали вице-мэру строители. Николай Дергунов, в свою очередь, просит их синхронизировать работы с «Липецкэнерго» в районе подстанции, возле которой нужно опилить старые деревья и убрать свалку мусора.Особое внимание вице-мэр уделил культуре производства работ. Обратив внимание на разрытые компанией «СДК» пешеходные зоны по улице Кривенкова вдоль 27-го и 28-го микрорайонов, Николай Дергунов потребовал срочно вывезти оттуда груды земли и старой тротуарной плитки, уложить на время работ деревянные мостки для удобства людей на остановках. Виталию Лесных заместитель главы Липецка велел штрафовать подрядчиков за то, что они пренебрегают культурой производства работ, хотя это — типовое требование технической документации контрактов.— По факту уже отремонтирована половина объектов улично-дорожной сети по программе этого года: ими уже пользуются водители. Не откладывайте на потом благоустройство, отсыпайте места под газоны черноземом, проводите обратную засыпку мест установки бордюров, решайте эти не мелкие для липчан вопросы с УГС, с профильным департаментом, — обратился к участникам совещания Николай Дергунов.Напомним, что в этом году по нацпроекту «БКД» в Липецке должны отремонтировать 40 дорог общей протяженностью более 40 километров. Цена работ — 1,1 млрд рублей. По состоянию на сегодня работа сделана на 70%.