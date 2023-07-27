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Южный циклон принесет в Липецкую область грозовые дожди

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#дожди #грозы
Южный циклон принесет в Липецкую область грозовые дожди

В ближайшие трое суток на территорию Липецкой области ожидается выход южного циклона – пройдут грозовые дожди, местами сильные. 29 июля в отдельных районах возможен град, порывы шквалистого ветра могут достигать 17 м/сек. 

30 июля дожди прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 июля - 23-25 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы, 29 июля – 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 30 июля – 18-19 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью будет от +17 до +22 градусов, днем температура составит от +28 до +33 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Температура ночью будет от +18 до +20 градусов, днем она составит от +29 до +31 градусов.

День 28 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1937 году – 7 градусов тепла. 

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#дожди #грозы

Комментарии (2)

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29 минут назад
Зимой будет лето!
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Я

43 минуты назад
клёво, а когда лето включите?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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