40-летний мужчина систематических избивал жену, а на днях ее нашли мертвой

Возбуждено уголовное дело о нанесении смертельных побоев, муж женщины вины не признает.

В Данкове со следами побоев найден труп 35-летней женщины. Задержан ее 40-летний муж, он стал фигрунатом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



По данным следствия, мужчина избил свою жену в доме по улице Мичурина. Случилось это в один из дней с 17 по 22 июля. От полученных травм 35-летняя женщина умерла. Судмедэксперты пришли к выводу, что её смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.



«Вину в совершении особо тяжкого преступления задержанный не признал, выдвинув версию о своей непричастности к смерти жены. Его доводы проверяются. Из показаний свидетелей известно о систематическом причинении телесных повреждений потерпевшей её супругом, которые женщина пыталась скрывать от родственников, не заявляя и в правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы областного управления следственного комитета.



Фото СУ СК РФ по Липецкой области

