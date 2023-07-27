Столкнувшиеся автомобили перекрыли дорогу под Липецком

В аварии никто не пострадал.

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Сегодня в селе Троицкое Липецкого района столкнулись автомобили «Сузуки Гранд Витара» и «Лада Гранта». Машины перекрыли проезжую часть.— По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.