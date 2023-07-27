Происшествия

сегодня, 12:24

Столкнувшиеся автомобили перекрыли дорогу под Липецком

1533
#ДТП
2

В аварии никто не пострадал.

Сегодня в селе Троицкое Липецкого района столкнулись автомобили «Сузуки Гранд Витара» и «Лада Гранта». Машины перекрыли проезжую часть.

— По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото, видео - vk.com
1533
#ДТП
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

40-летний мужчина систематических избивал жену, а на днях ее нашли мертвой
#убийство
1
40-летний мужчина систематических избивал жену, а на днях ее нашли мертвой

18 минут назад

Происшествия
22-летнего липчанина арестовали по подозрению в мошенничестве на 8 миллионов рублей
#мошенничество
2
22-летнего липчанина арестовали по подозрению в мошенничестве на 8 миллионов рублей

33 минуты назад

Происшествия
Покупатель оплатил один телефон, а забрал два: кражу записала камера видеонаблюдения
#кража
3
Покупатель оплатил один телефон, а забрал два: кражу записала камера видеонаблюдения

сегодня, 11:14

Происшествия
Пожар на Неделина тушили шесть подразделений пожарных
#МЧС #пожар
1
Пожар на Неделина тушили шесть подразделений пожарных

сегодня, 10:00

Происшествия
16-летний самокатчик сбил женщину на улице Стаханова
#авария #ДТП
17
16-летний самокатчик сбил женщину на улице Стаханова

сегодня, 09:52

Происшествия
На улице Неделина горела квартира - эвакуированы около десятка человек
#пожар #МЧС
4
На улице Неделина горела квартира - эвакуированы около десятка человек

вчера, 19:26

Происшествия