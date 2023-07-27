Происшествия
сегодня, 12:24
Столкнувшиеся автомобили перекрыли дорогу под Липецком
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В аварии никто не пострадал.
Сегодня в селе Троицкое Липецкого района столкнулись автомобили «Сузуки Гранд Витара» и «Лада Гранта». Машины перекрыли проезжую часть.
— По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото, видео - vk.com
— По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото, видео - vk.com
1533