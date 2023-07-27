Происшествия

52 минуты назад

Пожар на Неделина тушили шесть подразделений пожарных

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#МЧС #пожар
Пожар на Неделина тушили шесть подразделений пожарных

Спасены 10 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, пожар в квартире на улице Неделина,35 в Липецке тушили четыре отделения пожарной охраны, расчет автолестницы, штаб пожаротушения и отряд городских спасателей.  

В горевшей квартире огонь уничтожил электронику, кухонную мебель и имущество на площади девять квадратных метров. Спасены десять человек. 

Спасатели сообщили об еще одном пожаре, произошедшем за вчерашний день. Утром 26 июля на улице Лесной в селе Заречье-Ломовое Чаплыгинского района сгорели деревянный дом и деревянная надворная постройка.
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#МЧС #пожар

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