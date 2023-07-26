Происшествия

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На улице Неделина горела квартира - эвакуированы около десятка человек

2 825
#пожар #МЧС
3
На улице Неделина горела квартира - эвакуированы около десятка человек

Вечером 26 июля на третьем этаже дома №35 по улице Неделина загорелась квартира.

По словам очевидцев пожара, огонь вспыхнул на кухне, когда в квартире никого не было. Пламя быстро распространилось, поэтому помещение кухни сильно пострадало. Но распространиться огню дальше помешали пожарные. 

Из соседних квартир эвакуированы около десятка человек. Пожар обошелся без пострадавших.

Возможно, причиной возгорания стало короткое замыкание.
2 825
#пожар #МЧС
3

Комментарии (2)

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Гость.

18 минут назад
Поменьше китайские зарядки оставлять включинами надо.
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valerafromsplus

39 минут назад
Клавиатуру чайком залили с вареньем? ))
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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