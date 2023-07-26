Происшествия

23 минуты назад

Решивший утихомирить шумных соседей 45-летний мужчина получил 14 ударов ножом в подъезде

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#поножовщина
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Решивший утихомирить шумных соседей 45-летний мужчина получил 14 ударов ножом в подъезде

Дело, в котором помимо отношений с соседями, замешана ещё и ревность, направлено в суд.

В Елецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого нанесении 45-летнему мужчине 14 ударов ножом в подъезде.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт разыгрался 30 ноября прошлого года около 23:00 в подъезде дома по улице Октябрьской села Каменское Елецкого района.

По версии следствия, во время ссоры обвиняемый достал из кармана брюк хозяйственный нож и нанёс им не менее 14 ударов в левую лопатку потерпевшего. Но при этом здоровью мужчины был причинён легкий вред.

В ходе следствия потерпевший рассказал, что вечером 30 ноября выпивал дома после тяжёлого рабочего дня и в это время из соседней квартиры начала доноситься громкая речь. Он решил сходить к соседям и потребовать разговаривать потише и не мешать ему отдыхать.

Постучавшись, он обнаружил в квартире соседа ещё двоих мужчин — они пили пиво. Он сделал компании замечание, и одному из гостей оно очень не понравилось. Поговорить мужчины решили в подъезде.

Но разговор на повышенных тонах не задался. Причём не только из-за ранее сделанного замечания, а ещё и на почве ревности к бывшей сожительнице потерпевшего — решивший утихомирить соседа и его гостей мужчина предположил, что его собеседник состоял с его бывшей пассией в интимных отношениях.

Собеседник эти доводы напрочь отрицал, говорил, что всё это слухи и неправда. В какой-то момент ревнивец толкнул соперника — тот в ответ схватил мужчину за одежду, мужчины оказались в положении лёжа, началась борьба.

Ревнивец сел сверху противника. В итоге находившийся под ним мужчина достал кухонный нож и с размаху нанёс 14 ударов. Потерпевший почувствовал боль, соскочил с противника и убежал из подъезда к себе в квартиру.

Около полуночи мужчину забрала скорая помощь, в Елецкой районной больнице ему диагностировали множественные колото-резаные раны левой лопатки и подкожную гематому левого плеча. В больнице он лечился до 7 декабря.

Нападавший написал явку с повинной. Его действия квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
3 533
#поножовщина
1

Комментарии (3)

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Веселый

6 минут назад
Зверье
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zzloyzz

15 минут назад
Вежливо надо было просить. Дескать, пожалуйста, извольте, отнють, ибо и пр. А он попросил так что не понравилось.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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