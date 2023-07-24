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Липчан напугала гадюка в лифте

1 736
#змея #гадюка #уж
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Липчан напугала гадюка в лифте

Когда приехали спасатели, змея уже уползла.

В минувшую субботу, 22 июля на номер «112» поступило сообщение о гадюке в многоквартирном доме по улице Виктора Музыки. Заявка была передана в «Счастливый берег».

Как рассказали GOROD48 в «Счастливом береге», сообщение об обнаружении гадюки в лифте многоквартирного дома поступило около 7 утра. На место выехали спасатели, но змеи они уже не обнаружили — судя по всему, она уползла.

Новых жалоб от жильцов этого дома не поступало — рептилию там больше не видели.

Фото - lip-go.ru
1 736
#змея #гадюка #уж
1

Комментарии (1)

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Гостья

40 минут назад
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