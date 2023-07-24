Липчан напугала гадюка в лифте

Когда приехали спасатели, змея уже уползла.

В минувшую субботу, 22 июля на номер «112» поступило сообщение о гадюке в многоквартирном доме по улице Виктора Музыки. Заявка была передана в «Счастливый берег».Как рассказали GOROD48 в «Счастливом береге», сообщение об обнаружении гадюки в лифте многоквартирного дома поступило около 7 утра. На место выехали спасатели, но змеи они уже не обнаружили — судя по всему, она уползла.Новых жалоб от жильцов этого дома не поступало — рептилию там больше не видели.