Счетная палата Липецка: горожанам вернут 136 тысяч рублей по программе благоустройства дворов

Счетная палата Липецка сообщила депутатам горсовета о том, что по итогам прошлого года городская администрация освоила 72% (8,1 млн рублей) средств, выделенных на благоустройство дворов по проекту инициативного бюджетирования — с учетом 1-процентного софинансирования со стороны жителей.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова рассказала депутатам об итогах проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2021-2022 годах.Удивительно, но в 2021 году, когда взнос горожан в благоустройство дворов составлял 6% от сметы проекта, контроля над обновлением общественных пространств было больше. По крайней мере, Счетная палата нашла лишь мелочные нарушения на 12,5 тысячи рублей в освоении 20,8 миллиона, по которым в 16 дворах появились площадки с резиновым покрытием, пешеходные дорожки, спортивное и детское игровое оборудование, скамейки и урны. Да, каждый второй объект подрядчики сдали с задержкой сроков, но контрольными обмерами расхождений с фактически выполненными работами аудиторы не выявили. А вот в прошлом году возникли проблемы, когда вместе с 15 дворами по программе инициативного бюджетирования благоустраивались еще 31 двор по наказам избирателей и 35 дворов по новой программе «Мой двор». Что привело к тому, что работы в 13 дворах пришлось перенести на этот год (из них — пять объектов по программе, которую проверяла Счетная палата).Марина Зиборова сообщила, что изначально под благоустройство по программе инициативного бюджетирования с 1-процентной доплатой горожан попали 16 проектов-победителей конкурсного отбора общей стоимостью 20,8 млн рублей. Потом отвалился проект благоустройства двора в доме улице 40 лет Октября, 45, и мэрии пришлось вернуть его жителям 120 тысяч рублей. А после торгов на контракты по благоустройству, во время которых подрядчики сбили цены, выяснилось, что доля софинансирования со стороны горожан (1,1 млн рублей) выросла в десять раз, до 10% от общей суммы проектов. В итоге чиновники оказались должны липчанам! Городской администрации нужно было вернуть жителям 411,5 тысячи рублей. Однако Счетная палата выяснила, что на момент проверки 136 400 рублей так называемых инициативных платежей, попавших в местный бюджет, горожане так и не получили.— Проверкой установлено, что по пяти муниципальным контрактам подрядчики нарушили сроки выполнения работ. Но в их адрес в нарушение закона не были направлены претензии с требованием об уплате неустоек на сумму 44,1 тысячи рублей. В нарушение учетной политики на объектах благоустройства отсутствуют инвентарные номера, что затрудняет их идентификацию. Оплата выполненных работ осуществлялась не в соответствии с присвоенными кодами бюджетной классификации, в связи с чем не представляется возможным понять, какие виды работ выполнены и оплачены, — сообщила депутатам главный аудитор Липецка.По факту было освоено 72% средств (8,1 млн рублей), выделенных на ремонт 15 дворов по программе инициативного бюджетирования. Работы по благоустройству пяти дворов перенесены на этот год (взнос горожан — 348,8 тысячи рублей).— Программу по итогам 2022 года можно оценить как малоэффективную, — сказала в конце своего отчета Марина Зиборова.Председатель бюджетной комиссии Андрей Выжанов сообщил чиновникам о том, что по некоторым адресам установленное в прошлом году спортивное и детское оборудование уже пришло в негодность. Но оказалось, что доделывать часть недоделанного некому: один из подрядчиков, ООО «Детский двор», просто не вышел с мэрией на контакт! Городская администрация обратилась к компании с иском в Арбитражный суд, а также начала процедуру по ее включению в реестр недобросовестных исполнителей. .