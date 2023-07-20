В Боринском сгорел мотоцикл

А в Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи.

Вечером 19 июля в селе Боринское Липецкого района на улице Пушкина сгорел мотоцикл «Альфа». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были полностью уничтожены сгораемые узлы и агрегаты мотоцикла.



Дважды за сутки пожарные выезжали на подгорание пищи: в дом №49/4 по улице Космонавтов и в дом №9/4 по улице Титова в Липецке.



А в посёлке Солидарность Елецкого района вчера вечером горел мусор на площади 100 квадратных метров.