Происшествия

43 минуты назад

Затаивший обиду мужчина угнал мопед и спрятал его в кустах

208
#угон
Затаивший обиду мужчина угнал мопед и спрятал его в кустах

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

7 июля в Воловском районе в полицию обратился 47-летний мужчина, со двора дома которого угнали мопед. 

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревается неработающий ранее судимый 40-летний житель соседней деревни Воловского района. 

«Подозреваемый в этот день рано утром приходил в дом потерпевшего и между ними произошел конфликт, в результате которого он затаил обиду. Дождавшись, когда мужчина ушел из дома, он выкатил мопед со двора и спрятал его в кустах на соседней улице села. Мопед найден и возвращен потерпевшему», - отмечают в полиции..

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
208
#угон

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