Общество

28 минут назад

Из аварийного дома в 9-м микрорайоне выселили ещё четыре семьи

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#аварийное жильё #ЖКХ
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Из аварийного дома в 9-м микрорайоне выселили ещё четыре семьи

А всего решением суда выселено уже пять квартир.

Советский районный суд Липецка сегодня рассмотрел четыре гражданских иска администрации Липецка о принудительном выселении жильцов многоквартирного дома №16 по улице 9 микрорайон, признанного аварийным и подлежащим сносу.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, первый такой иск рассмотрели 11 июля, а всего предстоит выселить около 10 квартир.

Сегодня по всем четырём искам принято решение о выселении.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в решении суда отмечается, что дом подлежит сносу, поскольку состояние несущих конструктивных элементов фундаментов, стен, перекрытий и лестницы здания является аварийным, что создает угрозу внезапного обрушения, а также угрозу жизни и здоровья граждан.

Проведение капитального ремонта в доме нецелесообразно, так как в местах ранее отремонтированных трещин выявлены вновь образованные трещины. Это свидетельствует о нарастании деформационных процессов.

В пределах территории многоквартирного дома постановлением администрации Липецка установлен режим повышенной готовности, подготовлен жилищный фонд для размещения жителей аварийного дома.

Ответчики по гражданскому делу получили требование о выселении в срок до 24 апреля 2023 года в жилые помещения маневренного фонда, но они не выселились. Хотя, например, одна женщина сегодня признала, пояснив, что в этом доме два месяца уже не живёт, там остались только её вещи. Но председатель Советского районного суда Липецка Ирина Бенсман также пояснила, что выселение из жилого помещения – это комплекс мер, включающий в себя запрещение гражданину пользоваться данным жилым помещением, освобождение его от имущества и домашних животных.

Судом установлено, что дальнейшее проживание и пользование квартирой в аварийном доме угрожает жизни и здоровью липчан и может привести к человеческим жертвам, так как существует угроза внезапного обрушения дома. А жилье, предлагаемое мэрией для временного размещения, полностью соответствует всем требованиям.
1 209
#аварийное жильё #ЖКХ
3

Комментарии (1)

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1 минуту назад
Так снесите этот дом! И не нужно ни с кем судиться будет. Чего ждём? Жертв?
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