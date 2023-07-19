Сегодня в Липецке: что важнее – айфон или работа и кому готовы платить больше 200 тысяч рублей

Рассказываем всё необходимое про наступившую среду.

Прохладное лето

До летней жары Липецку опять далеко, температура составит всего 22-24 градуса. Днём преимущественно без осадков, но кратковременные дожди всё же возможны.







Центр города без воды

Сегодня ремонтные работы на сетях водоснабжения затронут в основном центральную часть Липецка, из-за чего с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители на улицах 4-ой Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Амурской, 2, 4, 5; Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15; Гайдара, 2, 2а/3, 2б/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Горняцкой, 1, 2, 4, 3, 6; Желябова, 2, 3, 7, 4, 9; Зегеля, 6; Интернациональной, 3, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 12б, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 29а, 32, 34, 35б, 36, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71; Кротевича, 1, 3, 5, 9а; Нахимова, 5, 6, 7, 8, 8а, 10; Орловской, 31; Плеханова, 8, 10, 30, 32а, 34, 34а; Саперной, 1; Студеновской, 7, 11, 17а; Шкатова, Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 26; на площади Плеханова, 4, 5, 7 и в переулке Вилкова, 14.







В это же время закрутят вентили и в частном секторе на улицах 4-й Пятилетки, Амуркской, Гайдара, Короленко, Луначарского, Нахимова, Орловской, Пионерской, в переулках Антипова, Вилкова, Весеннем, Ушакова, Янкина.

Отключения света

Россети тоже информируют о временных неудобствах для липчан. С 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители улиц Геологической, 1, 2, 2а; Депутатской, 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Детской, д. 7; Киевской, 16а; Металлистов, 1, 3, 4, 5; Монтажников, 2а, 6, 6/1, 6/2, 6/3; Юношеской, 10, 13; переулков Верещагина, 2 – 4, 7 – 21б; Верхнего, 1 – 17, 19, 21, 23, 25; Крымского, 2, 4, 6, 8; Фруктового, 1а.







Полностью обесточат улицы Воровского, Даргомыжского и Чкалова.

Пробки

Уже в 5 утра первый затор образовался на выезде из микрорайона «Елецкого», на проспекте Победы в это время уже было два участка с затруднённым движением, ещё один на пересечении проспекта Победы с улицей Водопьянова, два – на улице Гагарина. Эти участки пока были обозначены жёлтым цветом т.е. ещё «цветочки». «Ягодки» начнутся чуть позже и могут стоить вам опоздания. Поэтому рекомендуем перед выездом изучить дорожную обстановку в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениям.

Художник, отбросивший лишнее (6+)

В липецком областном художественном музее (ул. Ленина, 7а) открылась новая выставка московского живописца и скульптора продолжателя известной художественной династии Николая Ватагина. В экспозиции представлено 30 живописных и 11 скульптурных работ.

Стиль Николая Ватагина можно описать как псевдонаив: грубоватые деревянные фигуры нарочито примитивны, даже гротескны. Самая знаменитая серия мастера — «Русские писатели», где художник в свойственной ему манере попытался передать характеры великих творцов. Художник долго работает, «пытаясь найти более адекватную форму, отбросить все лишнее, довести вещь до знака».







Музей работает со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00.

Вечер мультфильмов

Культурное пространство «Библиотека» приглашает в 19:03 на полюбившийся липчанам вечер короткометражных фильмов. Сегодня он будет иметь особенность: показывать будут исключительно мультики, но с глубоким внутренним смыслом. Среди них есть даже оскароносное произведение. В программе:

«Беззаконие» (Россия, 2010, 8 минут) – история по рассказу А.Чехова, в которой коллежскому асессору подкидывают на крыльцо дома ребёнка, а он пытается переложить ответственность на чужие плечи (16+).

«Человек, который сажал деревья» (Канада, 1987, 30 мин.) – история про человека, который попал в края, которые давно не видели деревьев (16+).

«Дом из маленьких кубиков» (Япония, 2008, 12 мин.) – обладатель премии «Оскар» 2009 года, как лучший короткометражный анимационный фильм года. История про старика, который живёт в доме, который постепенно уходит под воду, из-за чего обитатель вынужден строить сверху этаж за этажом (12+).





"Дом из маленьких кубиков". Кадр из м/ф.



«Пуповина» (Украина, 2019, 7 мин.) – история о том, что слепая любовь матери к ребёнку может ему только навредить (12+).

Сегодня в керамокластере на улице Студёновской, известном также как музей современной скульптуры и мастерская народного художника России Юрия Гришко, пройдут два мастер-класса.

В 12:00 начнётся «Традиционная среда» (6+) с Ириной Беликовой, которая покажет желающим технику изразцов/панно по романовским сюжетам или с растительным орнаментом.







В 18:00 преподаватель и лауреат всероссийских конкурсов Яна Ищенко проведёт урок «Салфетница «Горы» (6+). Мастер познакомит участников с техникой лепки из пласта, а также с тонкостями работы ангобами – красками на основе глины.

Все пришедшие в качестве бонуса могут побродить по мастерской Гришко, увидеть его работы, узнать новое о самом известном скульпторе (6+).

Для участия в семинарах необходимо предварительно записаться по телефону +7 (901) 910-13-10. На этот номер можно позвонить или написать сообщение в WhatsApp, Telegram.

Грант до 15 миллионов на развитие туризма

Липецкие предприниматели могут получить до 15 миллионов рублей на реализацию своего проекта в сфере внутреннего и въездного туризма. Стартовал приём заявок, который продлится до 1 августа включительно.

Полученные средства можно направить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации, а также на покупку или строительство, ремонт и переустройство помещений, подключение к коммуникациям. Важно, что на покупку инвентаря и материалов должно быть направлено не более 20% от суммы.







Получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7 (4742) 55-13-65, 55-12-85 или на сайте lipfond.ru в разделе гранты, подать заявку – в Фонде поддержки МСП по адресу: ул. Кузнечная, д. 8, каб. 308.

Не все липчане готовы расстаться с айфоном ради карьеры

Каждый пятый липчанин не пример предложение о работе, если одним из условий трудоустройства станет отказ от смартфона Apple.

Это выяснили исследователи SuperJob. В России начались гонения на айфоны: считается, что с их помощью злокозненные иностранные враги могут вести наблюдение за гражданами России. С 17 июня Минпромторг запретил своим сотрудникам пользоваться модными гаджетами для рабочей коммуникации, ранее аналогичный запрет ввели в администрации Президента РФ. И, видимо, среди дисциплинированных и послушных россиян скоро пойдёт волна таких запретов.







О готовности пожертвовать айфоном и связанными с ним удобствами ради карьеры заявили 45% опрошенных. Отклонить предложение о работе, если условием является отказ от айфона, опрошенные до 34 лет готовы значительно чаще, чем старшее поколение - 35% против 15%.

Стало известно, кто в Липецке может зарабатывать от 200 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что среди тысяч вакансий в Липецке больше всего в июле готовы платить начальнику производственного участка. Компания предлагает зарплату от 200 тыс. рублей, выдачу спецодежды и командировочных.







На втором месте – вакансия начальника ПТО с зарплатой до 90 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее техническое образование и навыки чтения чертежей. На третьей позиции – водитель категории «С» и «Е» с зарплатой от 70 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь водительские права категории «С» и «Е» и опыт работы от одного года. В рейтинг также вошли вакансии главного специалиста по охране труда и промышленной безопасности с зарплатой 70 тыс. рублей и менеджера по работе с ключевыми клиентами с зарплатой от 68 тыс. рублей.

Вообще, судя по вакансиям, Липецк живёт скучновато по сравнению с другими городами. Так, в Хабаровске самую выкукую В Хабаровске и Оренбурге в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей.



Дорогие липчане! Независимо от того, дотягивает ли ваша зарплата до лучших представителей этого мира – начальников и капитанов, мы желаем вам плодотворного дня. И, конечно, хороших новостей. Все новости Липецка и Липецкой области собраны на GOROD48. Чаще заходите на сайт, узнавайте о свежих событиях и делитесь с другими. В наше время информированных людей ценят. Ждём вас на сайте снова и снова.



