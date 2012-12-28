31 декабря жительница Грязей воткнула нож в ногу мужа: дело дошло до суда

Встреча Нового года обернулась семейным скандалом и поножовщиной.

В Грязях направлено в суд уголовное дело 42-летней женщины, обвиняемой в нападении с ножом на мужа.Семейный конфликт произошёл 31 декабря прошлого года в частном доме. По данным следствия, во время предновогодней ссоры с мужем женщина ударила его ножом в левое бедро. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.— Действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкции этой статьи — до десяти лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области