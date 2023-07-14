Происшествия

54 минуты назад

Проходящий по делу об убийстве 17-летней девушки Данила Ермаков направлен на принудительное лечение

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#убийство #Елец
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Проходящий по делу об убийстве 17-летней девушки Данила Ермаков направлен на принудительное лечение

Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера.

Липецкий областной суд в закрытом судебном заседании рассмотрел в отношении 32-летнего Данилы Ермакова, проходящего по делу об убийстве 17-летней девушки в Ельце, вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В суде было подтверждено, ночью 10 июля 2022 года в Ельце Данила Ермаков из хулиганских побуждений напал на двоих молодых людей: нанес несовершеннолетнему парню один удар по голове, а также девушке — в шею. Оба потерпевших ранее не были ему знакомы, в конфликт с нападавшим не вступали.

Также Ермаков напал на приехавшую в гости к тёте из Волгоградской области 17-летнюю девушку. Он нанес ей множественные удары руками и ногами, а также найденными камнями по лицу и туловищу, завладел телефоном, банковской картой и связкой ключей, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.

Напомним, девушка возвращалась с прогулки и разговаривала со знакомым по видеосвязи. Подозреваемый шёл ей навстречу и сначала ударил её кулаком в лицо. Подавив сопротивление, он оттащил девушку в кусты. После, прикрыв потерпевшую её же одеждой и травой, он  покинул место происшествия. Утром тело девушки без признаков жизни было обнаружено недалеко от дома в кустах.

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Потерпевшая скончалась на месте от травмы головы.

Подозреваемый был задержан «по горячим следам». При первоначальном избрании меры пресечения речь шла только об одной уголовной статье - по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», но в ходе следствия добавились ещё три.

«Судом признан доказанным факт совершения лицом запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных статьями 116 УК РФ, пунктом «в» части 4 статьи 162, частью 1 статьи 132, пунктами «з, к» части 2 статьи 105 УК РФ. Проведенными экспертизами также установлено, что на момент совершения деяний и в настоящее время подсудимый страдал и страдает хроническим психическим расстройством. Поскольку на момент совершения общественно опасных деяний мужчина находился в состоянии невменяемости, суд принял решение об освобождении от уголовной ответственности и применил принудительные меры медицинского характера», - отметили в пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Принудительное лечение будет проходить в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Постановление в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.
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#убийство #Елец
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Комментарии (4)

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И что

16 минут назад
Прям вылечат ?
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Скажите

28 минут назад
А чей он родственник?
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Меня тоже это интересует

32 минуты назад
А у нас в Липецкой области национальная традиция избивать или убивать гостей.
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мнение народа

36 минут назад
Понять , простить и отпустить! Не виноват он ни в чём!!
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