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54 минуты назад
Проходящий по делу об убийстве 17-летней девушки Данила Ермаков направлен на принудительное лечение
Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера.
Липецкий областной суд в закрытом судебном заседании рассмотрел в отношении 32-летнего Данилы Ермакова, проходящего по делу об убийстве 17-летней девушки в Ельце, вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В суде было подтверждено, ночью 10 июля 2022 года в Ельце Данила Ермаков из хулиганских побуждений напал на двоих молодых людей: нанес несовершеннолетнему парню один удар по голове, а также девушке — в шею. Оба потерпевших ранее не были ему знакомы, в конфликт с нападавшим не вступали.
Также Ермаков напал на приехавшую в гости к тёте из Волгоградской области 17-летнюю девушку. Он нанес ей множественные удары руками и ногами, а также найденными камнями по лицу и туловищу, завладел телефоном, банковской картой и связкой ключей, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.
Напомним, девушка возвращалась с прогулки и разговаривала со знакомым по видеосвязи. Подозреваемый шёл ей навстречу и сначала ударил её кулаком в лицо. Подавив сопротивление, он оттащил девушку в кусты. После, прикрыв потерпевшую её же одеждой и травой, он покинул место происшествия. Утром тело девушки без признаков жизни было обнаружено недалеко от дома в кустах.
Потерпевшая скончалась на месте от травмы головы.
Подозреваемый был задержан «по горячим следам». При первоначальном избрании меры пресечения речь шла только об одной уголовной статье - по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», но в ходе следствия добавились ещё три.
«Судом признан доказанным факт совершения лицом запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных статьями 116 УК РФ, пунктом «в» части 4 статьи 162, частью 1 статьи 132, пунктами «з, к» части 2 статьи 105 УК РФ. Проведенными экспертизами также установлено, что на момент совершения деяний и в настоящее время подсудимый страдал и страдает хроническим психическим расстройством. Поскольку на момент совершения общественно опасных деяний мужчина находился в состоянии невменяемости, суд принял решение об освобождении от уголовной ответственности и применил принудительные меры медицинского характера», - отметили в пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Принудительное лечение будет проходить в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Постановление в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.
В суде было подтверждено, ночью 10 июля 2022 года в Ельце Данила Ермаков из хулиганских побуждений напал на двоих молодых людей: нанес несовершеннолетнему парню один удар по голове, а также девушке — в шею. Оба потерпевших ранее не были ему знакомы, в конфликт с нападавшим не вступали.
Также Ермаков напал на приехавшую в гости к тёте из Волгоградской области 17-летнюю девушку. Он нанес ей множественные удары руками и ногами, а также найденными камнями по лицу и туловищу, завладел телефоном, банковской картой и связкой ключей, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.
Напомним, девушка возвращалась с прогулки и разговаривала со знакомым по видеосвязи. Подозреваемый шёл ей навстречу и сначала ударил её кулаком в лицо. Подавив сопротивление, он оттащил девушку в кусты. После, прикрыв потерпевшую её же одеждой и травой, он покинул место происшествия. Утром тело девушки без признаков жизни было обнаружено недалеко от дома в кустах.
Потерпевшая скончалась на месте от травмы головы.
Подозреваемый был задержан «по горячим следам». При первоначальном избрании меры пресечения речь шла только об одной уголовной статье - по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», но в ходе следствия добавились ещё три.
«Судом признан доказанным факт совершения лицом запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных статьями 116 УК РФ, пунктом «в» части 4 статьи 162, частью 1 статьи 132, пунктами «з, к» части 2 статьи 105 УК РФ. Проведенными экспертизами также установлено, что на момент совершения деяний и в настоящее время подсудимый страдал и страдает хроническим психическим расстройством. Поскольку на момент совершения общественно опасных деяний мужчина находился в состоянии невменяемости, суд принял решение об освобождении от уголовной ответственности и применил принудительные меры медицинского характера», - отметили в пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Принудительное лечение будет проходить в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Постановление в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.
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