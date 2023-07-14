Происшествия

45 минут назад

Ельчанин нашёл деньги на полу в магазине – ему грозит до пяти лет лишения свободы

8 444
#кража
1
Ельчанин нашёл деньги на полу в магазине – ему грозит до пяти лет лишения свободы

Мужчина нашёл 10 050 рублей.

В Елецкий городской суд Липецкой области поступило уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, подсудимый увидел в магазине «Чижик» лежащие на полу около кассы деньги, поднял с пола 10 050 рублей, убедившись, что это никто не видит, и присвоил деньги.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
8 444
#кража
1

Комментарии (8)

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Безмасочник

7 минут назад
Обязан был отдать магазину. Но лучше всего не прикасаться к ним вообще.
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Карбидыч

11 минут назад
Я по пьянке чего только не терял, телефоны, деньги, вещи и т.д., где мне заявление в полицию писать надо!? Пускай, тех кто нашёл, всех содют в тюрьмы! Будут знать как находить!
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Домовой

14 минут назад
Вот интересно, наказание, за то что присвоил, предусмотрено, а поощрение, в виде процентов от суммы, если нашёл и сдал - нет. А почему? Пробел в законодательстве, я считаю.
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!

14 минут назад
Ну и Ахинея . А вот миллионы бы присвоил , то стал бы уважаемым
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Безумный политолог

16 минут назад
А он так всем и сказал: я эти деньги присваиваю себе!? Может он хотел сдать деньги в полицию! Деньги и другие ценности, надо туда сдавать у кого есть.
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Наталья

18 минут назад
Бред какой то!
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ГОСТЬ 13

23 минуты назад
Так он их нашел, а не украл. Безобразие какое то. Миллионами воруют и им условно, а тут нашел, срок.
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Липецкие басни

26 минут назад
Нашёл, выпил, в тюрьму!
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