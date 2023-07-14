Ельчанин нашёл деньги на полу в магазине – ему грозит до пяти лет лишения свободы

Мужчина нашёл 10 050 рублей.

В Елецкий городской суд Липецкой области поступило уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, подсудимый увидел в магазине «Чижик» лежащие на полу около кассы деньги, поднял с пола 10 050 рублей, убедившись, что это никто не видит, и присвоил деньги.



Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.