Происшествия
45 минут назад
Ельчанин нашёл деньги на полу в магазине – ему грозит до пяти лет лишения свободы
Мужчина нашёл 10 050 рублей.
В Елецкий городской суд Липецкой области поступило уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
По версии следствия, подсудимый увидел в магазине «Чижик» лежащие на полу около кассы деньги, поднял с пола 10 050 рублей, убедившись, что это никто не видит, и присвоил деньги.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, подсудимый увидел в магазине «Чижик» лежащие на полу около кассы деньги, поднял с пола 10 050 рублей, убедившись, что это никто не видит, и присвоил деньги.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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