Происшествия
сегодня, 10:45
Пожар в подвале дома на проспекте 60 лет СССР сняли камеры наблюдения
Огонь вспыхнул вчера вечером.
Вечером 12 июля в подвале дома № 35 по проспекту 60 лет ССР в Липецке произошло возгорание.
По словам очевидцев, прибывшие на место пожарные расчеты затушили горящий мусор. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Пожар обошелся без пострадавших.
Процесс прибытия пожарных расчетов и тушения мусора записали камеры наблюдения.
По словам очевидцев, прибывшие на место пожарные расчеты затушили горящий мусор. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Пожар обошелся без пострадавших.
Процесс прибытия пожарных расчетов и тушения мусора записали камеры наблюдения.
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