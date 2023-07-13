Происшествия

сегодня, 10:45

Пожар в подвале дома на проспекте 60 лет СССР сняли камеры наблюдения

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#МЧС #пожар

Огонь вспыхнул вчера вечером.

Вечером 12 июля в подвале дома № 35 по проспекту 60 лет ССР в Липецке произошло возгорание.

По словам очевидцев, прибывшие на место пожарные расчеты затушили горящий мусор. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Пожар обошелся без пострадавших.

Процесс прибытия пожарных расчетов и тушения мусора записали камеры наблюдения.
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#МЧС #пожар

Комментарии (1)

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Фейки,не может быть.Подвалы ещё в пиошлом году привели в порядок,так же и бомбоубежица.
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