Происшествия

сегодня, 15:21

58-летний ельчанин осужден за убийство знакомого ножом и металлическим совком

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#убийство
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58-летний ельчанин осужден за убийство знакомого ножом и металлическим совком

Мужчина проведёт восемь лет в колонии строгого режима.

Елецкий районный суд Липецкой области вынес приговор 58-летнему мужчине за убийство 59-летнего знакомого.

Напомним, 19 февраля в деревне Чибисовка Елецкого района от ножевых ранений умер 59-летний местный житель. Как оказалось, удары ножом ему нанес тогда ещё 57-летний односельчанин. В совершении убийства он сразу признался.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый выпивал в своем доме со знакомым. Собутыльники поссорились из-за того, что пьяный гость начал приставать с сестре хозяина дома, и поэтому тот нанес своему 59-летнему знакомому клинком ножа не менее одного удара в правую подчелюстную область и не менее 18 ударов по голове. А после этого он взял металлический совок, которым нанес ещё не менее 5 ударов по голове потерпевшего.

Потерпевший умер на месте происшествия в результате колото-резаного ранения мягких тканей правой подчелюстной области, осложнившегося массивной кровопотерей. Тело убийца вытащил со своего участка и оставил на снегу. Дома он замыл кровь и продолжил выпивать.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В пользу племянницы погибшего был взыскан материальный ущерб, связанный с расходами на погребение, а также компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.
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#убийство
1

Комментарии (1)

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Коммунист

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Совки они такие
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