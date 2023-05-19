Происшествия

47 минут назад

57-летний мужчина убил приятеля за приставания к сестре

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#убийство
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57-летний мужчина убил приятеля за приставания к сестре
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 57-летнего жителя деревни Чибисовка, обвиняемого в убийстве 59-летнего знакомого. 

По данным следствия, 19 февраля мужчина выпивал со знакомым в своем доме. Пьяный гость начал приставать с сестре хозяина дома и тот 17 раз ударил собутыльника кухонным ножом в шею и лицо. От полученных ранений 59-летний мужчина умер. Его тело убийца вытащил со  своего участка и оставил на снегу. Дома, он замыл кровь и продолжил выпивать.

На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Вину в убийстве он признал и подтвердил свои показания при их проверке на месте преступления. 
538
#убийство
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