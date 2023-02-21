57-летний житель Елецкого района признался в убийстве знакомого

19 февраля в деревне Чибисовка Елецкого района от ножевых ранений умер 59-летний местный житель. Как оказалось, удары ножом ему нанес 57-летний односельчанин. В совершении убийства он признался.

По версии следствия, обвиняемый выпивал в своем доме со знакомым. Собутыльники поссорились и хозяин дома несколько раз ударил гостя ножом. От полученных ранений мужчина умер.



«Вину в совершении особо тяжкого преступления подозреваемый признал. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

