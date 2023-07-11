Общество

сегодня, 17:19

Залило дважды за неделю: жильцы дома на 8 Марта с ужасом ждут новых дождей

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#текущая крыша #ЖКХ
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В редакцию GOROD48 продолжают поступать сообщения о последствиях недавней непогоды. Жильцы дома № 3 по улице 8 Марта рассказали, что за прошлую неделю их залило дважды.

Жильцы квартиры №137 на десятом этаже уже спокойно вспоминают произошедшее. Но в момент потопов им было тяжело. Вода в прямом смысле слова текла по стене.

— Первый потоп произошел в среду. Сильно залило тамбур, вода затекала в коридор. Звонили в аварийную службу. Приехал сотрудник, но ничего сделать не смог. И только сын соседа приехал и смог прочистить засор в ливневке. Утром пришел представитель управляющей компании, составили акты. А в воскресение все повторилось вновь, —  рассказала жительница квартиры.

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По ее словам, в воскресенье представитель управляющей компании «КИТ» по телефону ответил, что у него выходной и предложил держаться. Аварийная служба опять с первого раза ничего не сделала. Только спустя четыре часа рабочие подвезли необходимое оборудование и что-то сделали. Но вода продолжала течь по стенам и после полуночи. А окончательно прочистить ливневку удалось лишь в понедельник.

Жилец квартиры девятого этажа Александр Труфанов эмоций не сдерживал. Он сменил уже несколько домов, и всякий раз ему не везло — то на первом этаже забитая канализация давала о себе знать, то соседи сверху, не дай бог каждому. И вот переехал, как ему казалось, в нормальный дом, но вода его нашла.

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— В управляющей компании нам посоветовали собирать воду в тазики, когда мы позвонили после очередного потопа. Но в какой-то момент это уже было невозможно делать — касались сырой двери, и начинало бить током! Ведь вода текла и по проводам. И если раньше диалог с этой управляющей компанией был нормальный, то ее представители, приходившие к нам после залития, откровенно хамили и грубили, — вспоминает липчанин.

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По словам Александра, только самоотверженность жильцов двух последних этажей не привела к более печальным последствием. Особенно отличились жильцы 132-й. И, по всей видимости, он прав — жилец восьмого этажа отметил, что к нему в квартиру вода не попала, а подтеки наблюдал только в подъезде. В Госжилинспекции в свою очередь сообщили, что из проблемного подъезда дома за прошлую неделю  поступила только одна жалоба, которая находится в работе. Почему только одна? Жильцы поверили, что после среды все проблемы с ливневкой устранены. Видимо, теперь контакты с контролирующими органами будут оперативнее.
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#текущая крыша #ЖКХ
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Комментарии (3)

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Гость

сегодня, 17:42
Мэрия устраивает марафоны, триатлоны, праздники, с перекрытие улиц города, а в жкх проблемы огромные
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Пр.Победы 19а.

сегодня, 17:31
Дважды? Тут больше 20 лет топит и никому нет дела, что летом что в оттепель, дважды их затопило, хорошо живёте!
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Алексей

сегодня, 17:28
Ребят уезжайте оттуда и чем быстрее тем лучше будет!
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