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В Липецке во время воскресного дождя потекли крыши

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#дождь #крыши #ЖКХ
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Кровли текли на бульваре Есенина, улицах Ударников и Казьмина.

Сразу несколько липчан обратились вчера вечером в редакцию GOROD48 из-за текущих крыш.

Так, по словам Владимира Швеца, через крышу залило пятый подъезд дома №9 по бульвару Есенина. На видео, снятом в подъезде, вода текла по стенам и проводам. 

«Каждый раз так, когда идет дождь», — написал Владимир Швец.

Анна Мищенко, живущая в дома №24 по улице Ударников, рассказала, что 9 июля, залило ее квартиру. По капель с потолка ей пришлось подставлять посуду, чтобы не затопило соседей снизу.

— Воссоединение с природой у нас проходит. Прелесть, правда, — иронизирует личанка.

А в доме № 1а по улице Сергея Казьмина протек балкон.

Прокомментировать эти потопы мы попросили Госжилинспекцию. Там ответили, что за последний месяц от жильцов домов №1а по улице Казьмина и №9 по бульвару Есенина заявлений о течи кровли не поступало. От собственника квартиры по улице Ударников, 24 поступило обращение 30 июня. 

— Управляющей организации ООО «Союз» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения защиты от увлажнения конструкций над указанной квартирой, — сообщили в ГЖИ.

В случае, если предостережение не исполнено, жилец дома может снова обратиться в ГЖИ для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Если окажется, что управляющая организация нарушает лицензионные требования, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей на юридическое лицо и до 100 тысяч рублей на должностное лицо.

В случае некачественной работы управляющей организации, можно обратиться в ГЖИ лично или с помощью платформы ГИС ЖКХ.
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#дождь #крыши #ЖКХ
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Комментарии (3)

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тимохина

7 минут назад
могли бы и написать сколько ждать по времени от вашего предастереженья
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Старожил

29 минут назад
В СССР такого бардака не было...
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питание городов

38 минут назад
У такой случай произошёл. Соседи под нами (на 8 этаже) пожаловались, что у них мокрое пятно на потолке. Пришли к нам смотреть, а у нас всё сухо. Председатель ЖЭКа пришёл и сказал, что нам надо менять жестяной лоток за окном. Поменяли вместе с ним, провозились полдня. Но у соседей пятно опять мокрое на потолке. И у них кондиционер. Может от него конденсат, кто-нибудь может подсказать возможно ли такое, влажное пятно на потолке и части стены от конденционера?
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