Общество
сегодня, 11:50
В Липецке во время воскресного дождя потекли крыши
Кровли текли на бульваре Есенина, улицах Ударников и Казьмина.
Сразу несколько липчан обратились вчера вечером в редакцию GOROD48 из-за текущих крыш.
Так, по словам Владимира Швеца, через крышу залило пятый подъезд дома №9 по бульвару Есенина. На видео, снятом в подъезде, вода текла по стенам и проводам.
«Каждый раз так, когда идет дождь», — написал Владимир Швец.
Анна Мищенко, живущая в дома №24 по улице Ударников, рассказала, что 9 июля, залило ее квартиру. По капель с потолка ей пришлось подставлять посуду, чтобы не затопило соседей снизу.
— Воссоединение с природой у нас проходит. Прелесть, правда, — иронизирует личанка.
А в доме № 1а по улице Сергея Казьмина протек балкон.
Прокомментировать эти потопы мы попросили Госжилинспекцию. Там ответили, что за последний месяц от жильцов домов №1а по улице Казьмина и №9 по бульвару Есенина заявлений о течи кровли не поступало. От собственника квартиры по улице Ударников, 24 поступило обращение 30 июня.
— Управляющей организации ООО «Союз» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения защиты от увлажнения конструкций над указанной квартирой, — сообщили в ГЖИ.
В случае, если предостережение не исполнено, жилец дома может снова обратиться в ГЖИ для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Если окажется, что управляющая организация нарушает лицензионные требования, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей на юридическое лицо и до 100 тысяч рублей на должностное лицо.
В случае некачественной работы управляющей организации, можно обратиться в ГЖИ лично или с помощью платформы ГИС ЖКХ.
Так, по словам Владимира Швеца, через крышу залило пятый подъезд дома №9 по бульвару Есенина. На видео, снятом в подъезде, вода текла по стенам и проводам.
«Каждый раз так, когда идет дождь», — написал Владимир Швец.
Анна Мищенко, живущая в дома №24 по улице Ударников, рассказала, что 9 июля, залило ее квартиру. По капель с потолка ей пришлось подставлять посуду, чтобы не затопило соседей снизу.
— Воссоединение с природой у нас проходит. Прелесть, правда, — иронизирует личанка.
А в доме № 1а по улице Сергея Казьмина протек балкон.
Прокомментировать эти потопы мы попросили Госжилинспекцию. Там ответили, что за последний месяц от жильцов домов №1а по улице Казьмина и №9 по бульвару Есенина заявлений о течи кровли не поступало. От собственника квартиры по улице Ударников, 24 поступило обращение 30 июня.
— Управляющей организации ООО «Союз» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения защиты от увлажнения конструкций над указанной квартирой, — сообщили в ГЖИ.
В случае, если предостережение не исполнено, жилец дома может снова обратиться в ГЖИ для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Если окажется, что управляющая организация нарушает лицензионные требования, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей на юридическое лицо и до 100 тысяч рублей на должностное лицо.
В случае некачественной работы управляющей организации, можно обратиться в ГЖИ лично или с помощью платформы ГИС ЖКХ.
тимохина
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