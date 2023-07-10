Областная детская больница стала центром обмена опытом по диагностике и лечению травм у детей и подростков

На первой межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы оказания медицинской помощи детям» травматологам посоветовали активнее внедрять в практику ортобиологию: транспланты из собственных тканей больного человека и иные природные материалы.

Каждый второй человек в возрасте от 50 лет страдает той или иной патологией опорно-двигательной системы. Причем заболевания суставов стремительно молодеют. За последние 20 лет, например, в России удвоилось число больных остеоартритом: у таких людей разрушаются хрящи и кости. Сейчас у 13% жителей нашей страны в возрасте от 18 до 35 лет — те или иные проблемы с суставами, что делает невозможным активный образ жизни.— Большинство наших болезней — родом из детства. Ребенок может травмироваться даже в чреве матери. Поэтому правильный подход к профилактике и лечению остеоартрита в детском и подростковом возрасте должны стать нашим приоритетом, - сказал в своем вступительном слове к участникам первой межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы оказания медицинской помощи детям», прошедшей в липецкой областной детской больнице заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Воронежского госмедуниверситета им. Н. Н. Бурденко Валерий Самодай.12% россиян каждый год получают травмы. Ежегодно в стране переломы диагностируют у двух миллионов человек и больше. Их лечение обходится бюджету в более чем 20 млрд рублей. Медики бьют в набат, заявляя, что к 2030 году заболевания суставов опередят по инвалидизации рак и заболевания сердечно-сосудистой системы. Уже сейчас в мире ежегодно выполняют более 2,5 миллиона протезирований плечевого, коленного и тазобедренных суставов. При этом Россия значительно отстает от стран Запада в расходах на медицину.На конференции говорили о том, что технологии производства искусственных суставов себя практически исчерпали. Мало кто из обычных людей знает, что срок службы имплантов — до 12 лет, после чего нужны новые операции с непредсказуемым исходом. Металлы, пусть даже считающиеся инертными, пользы организму приносят мало. К тому же некоторые переломы так и не срастаются, пусть даже они скреплены десятками штифтов. Поэтому на повестке дня — такое новое направление в медицине как ортобиология, в котором для лечения опорно-двигательного аппарата используются транспланты из собственных тканей больного человека и иные биологические природные материалы. В связи с новизной этого направления лечение больных пока занятие не из дешевых, но оно способствует куда более быстрому лечению переломов и иных заболеваний костей и суставов.Все свои научные выкладки докладчики сопровождали историями болезней своих пациентов, фотографиями, рентгеновскими снимками, свидетельствующими о пользе революционных методов лечения. К ним относятся местное применение богатой тромбоцитами плазмы, использование здоровой хрящевой ткани, которую переносят на поврежденные участки костей, лечение стволовыми клетками, крошкой из субхондриальной кости, пересадка на проблемные переломы лоскута, срезанного с широчайшей мышцы спины. И все эти методы лечения — с использованием собственной крови и тканей больных, которые не отторгает организм!Программа конференции включала в себя доклады ведущих специалистов по травматологии и ортопедии московских, санкт-петербургских, воронежских университетов и клиник. Медики делились опытом работы по диагностике и лечению заболеваний коленных суставов, повреждений кисти, деформаций стоп, повреждений голеностопного сустава. Об интересных клинических случаях, которые можно и нужно масштабировать, коллегам их Тамбова, Рязани, Курска, Белгорода, Орла рассказали специалисты Липецкой областной детской больницы Александр Пашинцев, Евгений Зуев, Андрей Гаршин, Илья Иванов, Максим Красников, Наталья Палкина, Дмитрий Леликов, главный внештатный хирург региона Руслан Васин.— Почему конференция прошла тут, у нас? Чтобы идти дальше в науку! В 2025 году на территории больницы будет построен новый хирургический корпус. И мы уже готовы лечить детей и подростков по самым современным технологиям. Причем не только пациентов из нашей области, но и со всего Центрального Черноземья, — сказал GOROD48 главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.— Это первое мероприятие такого уровня, которое прошло на базе нашей клиники, где шла речь об актуальной проблематике лечения детей и подростков. Проведение конференций подобного уровня позволяет врачам обмениваться накопленными практическими и теоретическими знаниями, укрепляет сотрудничество между живущими в разных регионах страны специалистами в области травматологии ортопедии, способствует дальнейшему развитию и внедрению в практику новейших методов диагностики и лечения, — добавил Сергей Голобурдин.В будущем на базе областной детской больницы планируется регулярное проведение подобных конференций как части системы непрерывного медицинского образования в России.