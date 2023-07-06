Общество

58 минут назад

С Днем города липчан поздравят Алена Апина и Ваня Дмитриенко

5 774
#День города
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С Днем города липчан поздравят Алена Апина и Ваня Дмитриенко

Об этом в эфире канала «Липецкое время» сообщила и. о. председателя городского департамента культуры Ирина Хожаинова.

И.о. председателя департамента культуры администрации Липецка Ирина Хожаинова рассказала о приглашенных звездах предстоящего Дня города. По ее словам, липчан с праздником поздравят Алена Апина, она выступит в парке Победы, и 17-летний певец Ваня Дмитриенко (известен по хиту «Венера-Юпитер»), который споет на Зеленом острове.
5 774
#День города
2

Комментарии (5)

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Animal Planet.

2 минуты назад
Абв, пусть пишет,уже привыкли к нему.
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Вот это да!

5 минут назад
30 лет не слышала Алёну Апину! Даже забыла, что она существует. Привет, 90-е!
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Абв

14 минут назад
Электорат, достал со своими депутатами. Тебе ненадоело самому каждый день писать утром и вечером. Спокойной ночи сладенький блин электрорат.
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Электорат

20 минут назад
С праздником дорогие депутаты, ливень с грозой нам обеспечен
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Мимоходом

34 минуты назад
16-го по прогнозу ливень с грозой. С Праздником.
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