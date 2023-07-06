С Днем города липчан поздравят Алена Апина и Ваня Дмитриенко

Об этом в эфире канала «Липецкое время» сообщила и. о. председателя городского департамента культуры Ирина Хожаинова.



И.о. председателя департамента культуры администрации Липецка Ирина Хожаинова рассказала о приглашенных звездах предстоящего Дня города. По ее словам, липчан с праздником поздравят Алена Апина, она выступит в парке Победы, и 17-летний певец Ваня Дмитриенко (известен по хиту «Венера-Юпитер»), который споет на Зеленом острове.

