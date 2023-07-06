Общество
23 минуты назад
Стрелявшему в рабочего экс-директору фирмы не удалось оспорить приговор
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Рабочий хотел уволиться из-за низкой зарплаты.
Бывший директор предприятия, стрелявший в работника, не смог обжаловать приговор и отказ в прекращении уголовного дела. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, 45- летнего липчанина — бывшего генерального директора ООО «Формат» осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия.
28 сентября 2022 года около полудня в строительном вагончике организации «Завод плитки 48» на улице Металлургов в Липецке гендиректор поссорился с подсобным рабочим.
Потерпевший работал в фирме неофициально и хотел уволится, так ему стали меньше платить. Но разговор с начальником не удался — тот трижды выстрелил в подчинённого из травматического пистолета модели «МР-80-13Т». При этом потерпевший стоял от стрелявшего на расстоянии всего около 1,5 метра.
Один из выстрелов попал в подсобнику палец левой ноги. Судмедэксперты посчитали, что эта рана нанесла здоровью рабочего вред средней тяжести.
Действия директора были квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ.
Потерпевший и обвиняемый обратились к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку виновный полностью возместил причиненный моральный и материальный вред, принес извинения, в содеянном раскаялся. Однако Левобережный суд отказал в удовлетворении ходатайства, рассмотрел дело и вынес приговор, назначив бывшему директору три года лишения свободы условно.
Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию на это решение и в своем постановлении отметил, что ходатайство сторон о прекращении уголовного дела даже при условии соблюдения необходимых для этого условий не влечет безусловное прекращение уголовного дела.
«Суд первой инстанции обоснованно принял во внимание характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, который в 2022 подвергался административному наказанию за совершение правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность, тот факт, что он трижды выстрелил из оружия в потерпевшего, который не угрожал его жизни и здоровью. Суд сделал вывод о том, что прекращение уголовного дела в отношении подсудимого не будет способствовать восстановлению социальной справедливости», - отметили в суде.
Липецкий областной суд согласился с этой позицией, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы, приговор суда оставлен в силе.
Напомним, 45- летнего липчанина — бывшего генерального директора ООО «Формат» осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия.
28 сентября 2022 года около полудня в строительном вагончике организации «Завод плитки 48» на улице Металлургов в Липецке гендиректор поссорился с подсобным рабочим.
Потерпевший работал в фирме неофициально и хотел уволится, так ему стали меньше платить. Но разговор с начальником не удался — тот трижды выстрелил в подчинённого из травматического пистолета модели «МР-80-13Т». При этом потерпевший стоял от стрелявшего на расстоянии всего около 1,5 метра.
Один из выстрелов попал в подсобнику палец левой ноги. Судмедэксперты посчитали, что эта рана нанесла здоровью рабочего вред средней тяжести.
Действия директора были квалифицированы по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ.
Потерпевший и обвиняемый обратились к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку виновный полностью возместил причиненный моральный и материальный вред, принес извинения, в содеянном раскаялся. Однако Левобережный суд отказал в удовлетворении ходатайства, рассмотрел дело и вынес приговор, назначив бывшему директору три года лишения свободы условно.
Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию на это решение и в своем постановлении отметил, что ходатайство сторон о прекращении уголовного дела даже при условии соблюдения необходимых для этого условий не влечет безусловное прекращение уголовного дела.
«Суд первой инстанции обоснованно принял во внимание характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, который в 2022 подвергался административному наказанию за совершение правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность, тот факт, что он трижды выстрелил из оружия в потерпевшего, который не угрожал его жизни и здоровью. Суд сделал вывод о том, что прекращение уголовного дела в отношении подсудимого не будет способствовать восстановлению социальной справедливости», - отметили в суде.
Липецкий областной суд согласился с этой позицией, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы, приговор суда оставлен в силе.
99