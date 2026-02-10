В Задонске на берегу Дона появится гигантская почтовая марка

Необычный арт-объект станет фотозоной нового общественного пространства «Тифлисский тракт».

В Задонске по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» предполагается создание набережной реки Дон «Тифлисский тракт», сообщает правительство Липецкой области. Одним из арт-объектов нового общественного пространства станет гигантская почтовая марка.В XVIII–XIX веках через Задонск пролегал один из важнейших сухопутных маршрутов России — Тифлисский тракт, известный также как Большая Московская дорога. Известно также задонская земская почта выпускала собственные марки. Именно это историческое наследие легло в основу современного бренда Задонщины — филотуризма.Там же на набережной установят большую арку с подсветкой с названием «Тифлисский тракт», скульптуры «Бирючок» и «Повозка с конями». Бирючок — рыба, издавна обитающая в реке Дон в окрестностях Задонска. Местное угощение из неё, по преданиям, пробовали даже Петр Первый и Александр Пушкин., чтоПространство дополнит костровая площадка и зона барбекю. Вдоль прогулочных маршрутов высадят зелёные насаждения.Новое общественное пространство станет продолжением благоустроенной в последние годы набережной притока Дона — реки Тешевка.