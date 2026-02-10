Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
В Задонске на берегу Дона появится гигантская почтовая марка
Необычный арт-объект станет фотозоной нового общественного пространства «Тифлисский тракт».
В XVIII–XIX веках через Задонск пролегал один из важнейших сухопутных маршрутов России — Тифлисский тракт, известный также как Большая Московская дорога. Известно также задонская земская почта выпускала собственные марки. Именно это историческое наследие легло в основу современного бренда Задонщины — филотуризма.
Там же на набережной установят большую арку с подсветкой с названием «Тифлисский тракт», скульптуры «Бирючок» и «Повозка с конями». Бирючок — рыба, издавна обитающая в реке Дон в окрестностях Задонска. Местное угощение из неё, по преданиям, пробовали даже Петр Первый и Александр Пушкин.
Пространство дополнит костровая площадка и зона барбекю. Вдоль прогулочных маршрутов высадят зелёные насаждения.
Новое общественное пространство станет продолжением благоустроенной в последние годы набережной притока Дона — реки Тешевка.
