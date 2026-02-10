Все новости
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
По проспекту Победы вновь течет ручей
Общество
Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии
Общество
Циклон принесет в Липецкую область потепление
Погода в Липецке
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
Коммунальный родник бьет на улице Зои Космодемьянской с 20 января
Общество
Никакого уничижения, просто счёт – 0:7
Спорт
На Советской обокрали караоке
Происшествия
«Учителем года- 2026» в Липецке стала педагог гимназии №29
Общество
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
В Задонске на берегу Дона появится гигантская почтовая марка
Общество
Синий трактор: второе уголовное дело в отношении пьяного угонщика передано в суд
Происшествия
В заснеженном Липецке ремонтируют дороги
Общество
Двое детей сломали позвоночники, катаясь на ватрушках
Общество
Общество
296
сегодня, 12:39
3

В Задонске на берегу Дона появится гигантская почтовая марка

Необычный арт-объект станет фотозоной нового общественного пространства «Тифлисский тракт».

В Задонске по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» предполагается создание набережной реки Дон «Тифлисский тракт», сообщает правительство Липецкой области. Одним из арт-объектов нового общественного пространства станет гигантская почтовая марка.

В XVIII–XIX веках через Задонск пролегал один из важнейших сухопутных маршрутов России — Тифлисский тракт, известный также как Большая Московская дорога. Известно также задонская земская почта выпускала собственные марки. Именно это историческое наследие легло в основу современного бренда Задонщины — филотуризма.

Там же на набережной установят большую арку с подсветкой с названием «Тифлисский тракт», скульптуры «Бирючок» и «Повозка с конями». Бирючок — рыба, издавна обитающая в реке Дон в окрестностях Задонска. Местное угощение из неё, по преданиям, пробовали даже Петр Первый и Александр Пушкин.

photo_2026-02-10_17-48-14.jpg, что 

photo_2026-02-10_17-48-14 (2).jpg

Пространство дополнит костровая площадка и зона барбекю. Вдоль прогулочных маршрутов высадят зелёные насаждения.

Новое общественное пространство станет продолжением благоустроенной в последние годы набережной притока Дона — реки Тешевка.
2
0
0
2
2

Комментарии (3)

Сначала новые
Интересно
49 минут назад
Вот прям интересно, это очередной попил, как Липецке все арт пространства были сданы, освоены, а потом развалились и покрылись пылью или будет по другому?
Ответить
Дима
сегодня, 12:53
Почта вообще не работает, квитанции не носит уже 3 месяца, ранее были задержки, но чтобы не приносить совсем – это из ряда вон выходящее. Нужно обязать ресурсоснабжающие организации самим разносить квитанции, раз почта у нас пошла на дно, в след за медициной и ЖКХ.
Ответить
Колян
сегодня, 12:49
Чего только не придумают, лишь бы денег списать. Филотуризм..... Предлагаю в липецке организовать обкомотуризм.
Ответить
