Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе
Происшествия
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Происшествия
Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов
Общество
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
Жители «Звездного» провели ночь без тепла
Общество
Анатолию Емельянову могут изменить меру пресечения
Общество
Читать все
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии
Общество
Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и опасная строчка в резюме, из-за которой не примут на работу
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Пожар в Лебедяни: один человек пострадал
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Объявлен желтый уровень
Происшествия
В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
64
13 минут назад

В Липецке снова наблюдали гало

Атмосферное явление совпадает с перепадами погоды.

Сегодня в разных районах Липецка можно было увидеть зимнюю радугу — солнечное гало.





Подобное атмосферное оптическое явление возникает при преломлении света в ледяных кристаллах: когда на улице влажно и одновременно морозно.

С начала года гало Липецке наблюдалось несколько раз: в январе троилось солнце, 1 февраля в Грязях появился солнечный круг https://gorod48.ru/news/1979945/, а спустя два дня над Липецком появилась радуга.
гало
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить