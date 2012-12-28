Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и опасная строчка в резюме, из-за которой не примут на работу
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
64
13 минут назад
В Липецке снова наблюдали гало
Атмосферное явление совпадает с перепадами погоды.
Подобное атмосферное оптическое явление возникает при преломлении света в ледяных кристаллах: когда на улице влажно и одновременно морозно.
С начала года гало Липецке наблюдалось несколько раз: в январе троилось солнце, 1 февраля в Грязях появился солнечный круг https://gorod48.ru/news/1979945/, а спустя два дня над Липецком появилась радуга.
0
0
0
0
0
Комментарии