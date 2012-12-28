$77,20
€91,94
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
Циклон принесет в Липецкую область потепление
Погода в Липецке
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
За сутки на дорогах области пострадали шесть человек
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$77,20
€91,94
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Происшествия
Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов
Общество
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
Восьмиклассник «заминировал» торговый центр
Общество
Жители «Звездного» провели ночь без тепла
Общество
Анатолию Емельянову могут изменить меру пресечения
Общество
Читать все
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
По проспекту Победы вновь течет ручей
Общество
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Пешеходы на остановке у ЛГТУ две недели следят за светофором для водителей
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
Циклон принесет в Липецкую область потепление
Погода в Липецке
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Объявлен желтый уровень
Происшествия
В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
368
вчера, 23:08
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
В Липецкой объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».
воздушная тревога
БПЛА
2
2
3
1
4
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии