Общество
152
22 минуты назад

«Учителем года- 2026» в Липецке стала педагог гимназии №29

Победу в муниципальном конкурсе одержала учитель английского языка школы №29 Валентина Сукочева.

Абсолютным победителем муниципального конкурса «Учитель года- 2026» в Липецке стала учитель английского языка школы №29 Валентина Сукочева.

Как сообщает департамент образования администрации Липецка, за победу в финале боролись пять педагогов: учитель английского языка школы №29 Валентина Сукочева, учитель математики школы №59 Ольга Черненко, учитель начальных классов лицея №44 Евгения Мязина, учитель информатики школы №20 Виктория Зацепина, учитель математики школы №72 Ольга Федулова.

uch2_8.jpg

Во втором туре «Учитель-Мастер» финалисты представили мастер-классы, а также им предстоял конкурс «Вопрос учителю», который провела победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015» Алла Волкова.

Валентина Сукочева теперь представит Липецк на областном этапе конкурса, который пройдёт весной после завершения всех муниципальных этапов: как сообщили GOROD48 в пресс-службе министерства образования Липецкой области, установочный семинар конкурса «Учитель года Липецкой области-2026», на котором впервые соберутся все его участники, состоится 2 марта.

Напомним, «Учителем года Липецкой области-2025» стала учитель русского языка и литературы гимназии № 12 Липецка Александра Иванищева. За победу она получила премию в 500 тысяч рублей и право представлять регион на всероссийском уровне. Также четыре финалиста областного конкурса получают дипломы и премии по 200 тысяч рублей.
школа
образование
0
0
1
2
0

