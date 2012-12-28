Все новости
Синий трактор: второе уголовное дело в отношении пьяного угонщика передано в суд

Теперь речь идёт о смертельном ДТП.

Прокуратура Становлянского района направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП: у пьяного тракториста из кабины выпал пассажир и погиб.

Об этой истории мы уже рассказывали: в сентябре прошлого года 51-летний мужчина угнал принадлежащий елецкому фермеру трактор «МТ3-82» — его он завел, перемкнув контакты отверткой. А потом из трактора выпал и погиб знакомый угонщинка.

«По версии следствия, в ночь на 2 сентября пьяный 51-летний житель Елецкого округа, который работал на ферме в деревне Глебовка Становлянского округа, угнал с фермы трактор, чтобы подработать в соседней деревне и купить еще спиртного. Несмотря на то, что в кабине трактора имелось место только для водителя, а перевозка пассажиров в ней запрещена, с ним поехал его 54-летний знакомый. Под утро, когда мужчины возвращались в Глебовку, пассажир выпал из кабины и попал под колеса трактора. От полученных травм он скончался на месте, а виновник ДТП скрылся», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

c7f_8pY1oJBxhfQzJSxBTOn9wlehBMnaOxSeFZnytJSpdvjpYYd56I0DvC7G6YrsvTRXwAaBf6-6FNjBI5E0DMo9.jpg

Как выяснилось в дальнейшем, водитель не имел права управлять трактором. Ранее в суд было передано первое уголовное дело в отношении тракториста — по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Теперь до суда дошло и второе уголовное дело дело и по пунктам «б, в» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП, совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами». Эта статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
