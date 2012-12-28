Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо

Уголовное дело 51-летнего мужчины, обвиняемого в организации убийства москвичей, рассмотрят в Липецком областном суде с участием присяжных.

В Липецкий областной суд поступило уголовное дело 51-летнего мужчины, обвиняемого в организации убийства двух москвичей с целью завладения их квартирами, а также в организации двух эпизодов мошенничества.«По данным следствия, он организовал преступную схему, направленную на отчуждение квартир в Москве, принадлежащих одиноким, злоупотребляющим спиртными напитками людям. Члены преступной группы находили в Москве ведущих асоциальный образ жизни собственников квартир, сотрудники органов внутренних дел изымали у них паспорта для оформления фиктивной сделки купли-продажи с участием подставных лиц, а собственников недвижимости вывозили в Липецкую область, где лишали жизни», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Одного из москвичей задушил сообщник подсудимого, второго заживо закопали в бессознательном состоянии.Квартиры сообщники продавали при помощи подставных лиц, которые, используя паспорта потерпевших, выступали от их имени при оформлении документов в МФЦ. В первом случае было использовано внешнее сходство с собственником квартиры, во втором — при помощи полицейского подставному лицу удалось оформить замену паспорта, в результате которой в него была вклеена его фотография.Уголовное дело будет рассмотрено с участием присяжных заседателей. Сейчас коллегию формируют.Другие участники преступной группы уже осуждены ранее или находятся в розыске. Некоторые из них заключили соглашение со следствием.