Происшествия
2087
сегодня, 11:11
11

Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо

Уголовное дело 51-летнего мужчины, обвиняемого в организации убийства москвичей, рассмотрят в Липецком областном суде с участием присяжных.

В Липецкий областной суд поступило уголовное дело 51-летнего мужчины, обвиняемого в организации убийства двух москвичей с целью завладения их квартирами, а также в организации двух эпизодов мошенничества.

«По данным следствия, он организовал преступную схему, направленную на отчуждение квартир в Москве, принадлежащих одиноким, злоупотребляющим спиртными напитками людям. Члены преступной группы находили в Москве ведущих асоциальный образ жизни собственников квартир, сотрудники органов внутренних дел изымали у них паспорта для оформления фиктивной сделки купли-продажи с участием подставных лиц, а собственников недвижимости вывозили в Липецкую область, где лишали жизни», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Одного из москвичей задушил сообщник подсудимого, второго заживо закопали в бессознательном состоянии. 

Квартиры сообщники продавали при помощи подставных лиц, которые, используя паспорта потерпевших, выступали от их имени при оформлении документов в МФЦ. В первом случае было использовано внешнее сходство с собственником квартиры, во втором — при помощи полицейского подставному лицу удалось оформить замену паспорта, в результате которой в него была вклеена его фотография.

Уголовное дело будет рассмотрено с участием присяжных заседателей. Сейчас коллегию формируют.

Другие участники преступной группы уже осуждены ранее или находятся в розыске. Некоторые из них заключили соглашение со следствием.
Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Истина
3 минуты назад
Не зря говорят что расследуя преступление главное не выйти на самого себя.
Ответить
Эх
16 минут назад
Да уж. Всё циклично через 30 лет.
Ответить
Алкаш
23 минуты назад
максимум 20 лет, затем УДО.
Ответить
Житель
26 минут назад
Мозгов нет самим заработать. Нужно очищать общество от такой грязи.
Ответить
Ну...
15 минут назад
Так они и "зарабатывали". Причём со "схемой", то есть мозгами.
Ответить
ну
36 минут назад
шибко не накажут их.....
Ответить
Тихий
45 минут назад
Только вышка!
Ответить
Lex
46 минут назад
Эти конечно не место среди людей, все таки жалко что нет расстрела.
Ответить
++++
47 минут назад
Человек- самый подлый зверь.
Ответить
Зяблый
56 минут назад
Вот как бывает, заживо это с особой жёсткостью, обалдеть, на пожизненное их.
Ответить
Гостья1
сегодня, 11:35
УЖАС!!!
Ответить
