Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов
Общество
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
Жители «Звездного» провели ночь без тепла
Общество
Анатолию Емельянову могут изменить меру пресечения
Общество
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
По проспекту Победы вновь течет ручей
Общество
Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии
Общество
Никакого уничижения, просто счёт – 0:7
Спорт
Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и опасная строчка в резюме, из-за которой не примут на работу
Общество
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Синий трактор: второе уголовное дело в отношении пьяного угонщика передано в суд
Происшествия
«Учителем года- 2026» в Липецке стала педагог гимназии №29
Общество
В Липецке снова наблюдали гало
Общество
Пожар в Лебедяни: один человек пострадал
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Объявлен желтый уровень
Происшествия
Спорт
372
сегодня, 09:54
5

Никакого уничижения, просто счёт – 0:7

Казалось, хуже уже некуда, но команда иногородних «варягов» каждый раз умудряется удивлять липецкую публику.

Лидер первенства НМХЛ «Рязань-ВДВ» расплющил липецких хоккеистов о родной лёд, победив в «Звездном» со счётом – 7:0.

Вчера мы писали о домашнем поражении МХК «Липецк» от «Ермака» из Ангарска – 0:5, выяснилось, что это были ещё цветочки.

Рязанцы забросили две шайбы в первом периоде, затем ещё четыре во втором и в заключительном отрезке тоже не ушли с площадки без гола. «Дубль» оформил Егор Прутков, причём с чёт в матче он открыл, когда у липчан было на одного хоккеиста больше, а гости играли в меньшинстве…

Любопытно, что именно из «Рязани-ВДВ» летом в «Липецк» пригласили главного тренера Дмитрия Евстигнеева, заявив, что он – наставник чемпионов. Прошла большая часть регулярного чемпионата-2025/26. Рязанцы и с другим тренером уверенно лидируют в Восточной конференции, став первой командой НМХЛ которая гарантировала себе выход в плей-офф. А в Липецке, по сути, ничего не поменялось. Так в тренере ли дело?

Фото vk.com/mhktambov
Хоккей
1
0
0
1
5

Комментарии (5)

Сначала новые
Дядя Петя
46 секунд назад
Пора в лапту переходить играть,а не в хоккей.Нет в Липецке хоккея и не будет.....
Йоркширский терьер
24 минуты назад
Да распустите вы команду Липецких хоккеистов, уже не смешно видеть этот цирк
Владимир
13 минут назад
Не распускать надо а спортом заниматься министерству спорта. В городе вообще нет командных игр. ЛКС закрыли. Куда с детьми сходить. На каруселях кататься что ли
48
40 минут назад
Рязань молодцы
Старый фанат
28 минут назад
Ну до кубка Стэнли им ещё далеко
