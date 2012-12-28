Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и опасная строчка в резюме, из-за которой не примут на работу
сегодня, 09:54
5
Никакого уничижения, просто счёт – 0:7
Казалось, хуже уже некуда, но команда иногородних «варягов» каждый раз умудряется удивлять липецкую публику.
Вчера мы писали о домашнем поражении МХК «Липецк» от «Ермака» из Ангарска – 0:5, выяснилось, что это были ещё цветочки.
Рязанцы забросили две шайбы в первом периоде, затем ещё четыре во втором и в заключительном отрезке тоже не ушли с площадки без гола. «Дубль» оформил Егор Прутков, причём с чёт в матче он открыл, когда у липчан было на одного хоккеиста больше, а гости играли в меньшинстве…
Любопытно, что именно из «Рязани-ВДВ» летом в «Липецк» пригласили главного тренера Дмитрия Евстигнеева, заявив, что он – наставник чемпионов. Прошла большая часть регулярного чемпионата-2025/26. Рязанцы и с другим тренером уверенно лидируют в Восточной конференции, став первой командой НМХЛ которая гарантировала себе выход в плей-офф. А в Липецке, по сути, ничего не поменялось. Так в тренере ли дело?
Фото vk.com/mhktambov
