Никакого уничижения, просто счёт – 0:7

Казалось, хуже уже некуда, но команда иногородних «варягов» каждый раз умудряется удивлять липецкую публику.

Любопытно, что именно из «Рязани-ВДВ» летом в «Липецк» пригласили главного тренера Дмитрия Евстигнеева, заявив, что он – наставник чемпионов. Прошла большая часть регулярного чемпионата-2025/26. Рязанцы и с другим тренером уверенно лидируют в Восточной конференции, став первой командой НМХЛ которая гарантировала себе выход в плей-офф. А в Липецке, по сути, ничего не поменялось. Так в тренере ли дело?





Фото vk.com/mhktambov