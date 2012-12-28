Пожар в Лебедяни: один человек пострадал

Многоквартирный дом горел ранним утром.

Около половины шестого утра 12 февраля в Лебедяни горел двухэтажный многоквартирный дом, в огне пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Площадь пожара составила 40 кв.м.В областном управлении МВД России GOROD48 рассказали, что пострадавшему 48 лет.Примерно в это же время в селе Вязовое Долгоруковского округа горела надворная постройка.Утром 11 февраля в Ельце на улице Клубной пожар возник в четырехэтажном многоквартирном доме, где огонь повредил отделку помещения и вещи на пяти квадратных метрах. В поселке Железнодорожный Елецкого округа частично уничтожена отделка и кровля бесхозного строения площадью 120 квадратных метров.Днем 11 февраля в селе Боринское Липецкого округа огонь повредил половину внутренней отделки и имущества жилого дома площадью 40 квадратных метров, в селе Демкино Чаплыгинского района дом такой же площади сгорело полностью.Вечером 11 февраля на улице Тихой в Липецке горела библиотека. Огонь повредил отделку и имущество на десяти квадратных метрах из ста.