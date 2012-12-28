Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и опасная строчка в резюме, из-за которой не примут на работу
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Пожар в Лебедяни: один человек пострадал
Многоквартирный дом горел ранним утром.
В областном управлении МВД России GOROD48 рассказали, что пострадавшему 48 лет.
Примерно в это же время в селе Вязовое Долгоруковского округа горела надворная постройка.
Утром 11 февраля в Ельце на улице Клубной пожар возник в четырехэтажном многоквартирном доме, где огонь повредил отделку помещения и вещи на пяти квадратных метрах. В поселке Железнодорожный Елецкого округа частично уничтожена отделка и кровля бесхозного строения площадью 120 квадратных метров.
Днем 11 февраля в селе Боринское Липецкого округа огонь повредил половину внутренней отделки и имущества жилого дома площадью 40 квадратных метров, в селе Демкино Чаплыгинского района дом такой же площади сгорело полностью.
Вечером 11 февраля на улице Тихой в Липецке горела библиотека. Огонь повредил отделку и имущество на десяти квадратных метрах из ста.
