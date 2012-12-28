Все новости
Происшествия
1151
55 минут назад
4

Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли

Участники потасовки доставлены в отдел полиции.

Полицейские установили личности всех участников конфликта, произошедшего 8 февраля в торговом центре «Москва» в Липецке.

— Среди участников конфликта есть трое несовершеннолетних в возрасте 14 лет. Участники потасовки доставлены в отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В полиции уточнили: проверка ещё проводится, кто прав и кто виноват в этой истории делать выводы рано.

Напомним, накануне в редакцию GOROD48 обратилась 21-летняя Василиса. Женщина рассказала, что 8 февраля примерно в 14:30-14:45 у ТРЦ «Москва» на её мужа Александра напала группа молодых людей. Со слов женщины, это были подростки, а конфликт с молодыми людьми начался в туалете торгового центра. Александр сделал компании молодых людей замечание и конфликт продолжился на выходе из торгового центра.  В результате Александр и Василиса ушли в ссадинах и с испорченными куртками. 
конфликт
побои
1
2
9
3
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
александр
15 минут назад
не надо родителей рублем наказывать..опять все деньгами мерить начали.воспитание у родителей видно упущено наверстывать придется теперь...
Ответить
Житель
30 минут назад
Наказать родителей малолеток рублём чтобы занимались своими детьми.
Ответить
Иваныч
33 минуты назад
Ну да , проводится проверка, потом пальчиком им погрозят и отпустят, что им сделаешь, они же дети, вот если бы убили кого , тогда да, арестовали бы.
Ответить
Гость
37 минут назад
Безнаказанность! Поэтому и наглеют По одному - их не видно и не слышно Но, если кучкой - очень опасный контингент Хоть кого-то из этих сопляков наказали по-настоящему, а не пальчиком погрозили? На Новолипецке мужчину избили просто так потом у Звёздного Что за беспредел!!!
Ответить
