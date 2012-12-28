Происшествия
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Участники потасовки доставлены в отдел полиции.
— Среди участников конфликта есть трое несовершеннолетних в возрасте 14 лет. Участники потасовки доставлены в отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В полиции уточнили: проверка ещё проводится, кто прав и кто виноват в этой истории делать выводы рано.
Напомним, накануне в редакцию GOROD48 обратилась 21-летняя Василиса. Женщина рассказала, что 8 февраля примерно в 14:30-14:45 у ТРЦ «Москва» на её мужа Александра напала группа молодых людей. Со слов женщины, это были подростки, а конфликт с молодыми людьми начался в туалете торгового центра. Александр сделал компании молодых людей замечание и конфликт продолжился на выходе из торгового центра. В результате Александр и Василиса ушли в ссадинах и с испорченными куртками.
