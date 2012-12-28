Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
12 минут назад
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
К счастью, обошлось без пожара в квартире.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, липчанке диагностировали ожоги лица и рук. В инциденте уже разбираются газовики.
— Мы не связываем эти два факта. Техническое обслуживание происходило вчера в рабочее время — до 17:00. А в больницу женщина поступила не сразу после него, а уже позже, и могла после этого пользоваться газовой плитой. В любом случае мы проведём служебную проверку по данному факту, — сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк».
Врачи просят липчан соблюдать осторожность в быту.
