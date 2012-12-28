У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице

К счастью, обошлось без пожара в квартире.

В областной ожоговый центр госпитализирована женщина, у которой вспыхнула газовая плита. Со слов самой пациентки, несчастный случай произошёл с ней после проверки оборудования на исправность специалистами-газовиками. Плита неожиданно взорвалась и загорелась. До пожара не дошло — возгорание оперативно потушили. Но вот женщина оказалась в больнице с ожогами.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, липчанке диагностировали ожоги лица и рук. В инциденте уже разбираются газовики.— Мы не связываем эти два факта. Техническое обслуживание происходило вчера в рабочее время — до 17:00. А в больницу женщина поступила не сразу после него, а уже позже, и могла после этого пользоваться газовой плитой. В любом случае мы проведём служебную проверку по данному факту, — сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк».Врачи просят липчан соблюдать осторожность в быту.