Происшествия
547
44 минуты назад
2

Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд

От действий мошенников пострадали 89 человек, их ущерб составил 18,8 миллиона рублей.

Полиция завершила расследование уголовного дела пятерых участников преступной группы, в том числе троих жителей Ростовской области в возрасте от 32 до 40 лет, обвиняемых в мошенничестве под видом оказания медицинских услуг (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).

Псевдолекари открыли оздоровительный центр «Путь здоровья», затем переименованный в Центр корейских инноваций «Асана» он работал на бульваре Шубина и в доме №21 по улице Гоголя в Липецке. 

Интересно, что на улице Гоголя шарлатаны менялись одни за другими: до этого по тому же адресу работал псевдомедицинский Центр восточной медицины «Син Линь», «звездой» и «гордостью» которого был анализатор «Диамант», при помощи которого обследовали пациентов и ставили им несоответствующие действительности диагнозы. Но на самом деле диагнозы рождались так: в последующих кабинетах делали выводы на основании жалоб, озвученных пациентами в предыдущей комнате, где стояла прослушка.

Об истории центров «Путь здоровья» и «Асана» ещё в ноябре 2024 года рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк:

«Аферисты вводили клиентов в заблуждение, сообщая недостоверную информацию о состоянии их здоровья. Находясь под психологическим воздействием, граждане заключали договоры об оказании платных медицинских и оздоровительных услуг. Если у них не оказывалось необходимой суммы, фигуранты убеждали оформить кредит».

«По данным следствия, с сентября 2023 по май 2024 года, не имея лицензии на осуществление медицинской либо фармацевтической деятельности, обвиняемые открыли в Липецке инновационный оздоровительный центр, где оказывали клиентам диагностические, медицинские и косметические услуги, не обладая при этом соответствующими компетенциями. На основании вымышленных диагнозов обвиняемые убедили десятки пациентов заключить с ними договоры об оказании платных услуг. Обязательным условием было приобретение в центре различных товаров или косметических средств. Средняя стоимость курса процедур составляла около 200 тысяч рублей», — сообщала сегодня  пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

От действий мошенников пострадали 89 человек, а общая сумма ущерба составила 18,8 миллиона рублей. Некоторые из потерпевших имели дело и с другими псевдоврачами: годом ранее в Липецке промышляли двое лекарей из Татарстана, которые первыми открыли подобный центр, а затем передали преступный бизнес своим преемникам из Ростова. Криминальный дуэт был задержан в Казани и доставлен в Липецк.

Во время обысков была изъята аппаратура, в том числе так называемый квантовый магнитно-резонансный анализатор, с помощью которого пациентам ставили сомнительные диагнозы. При этом прибор вообще не относятся к категории медицинского оборудования!

Имущество и счета обвиняемых сейчас арестованы.
мошенничество
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сселки
9 минут назад
А остальных шарлатанов когда?
Ответить
Вася с 11-го
22 минуты назад
Реклама грузится быстрее и качаственнее чем видео в посте..
Ответить
