На Советской обокрали караоке

33-летнего липчанина будут судить за кражу денег из кассы караоке-буфета. В заведение он пробрался прошлой осенью.— По данным следствия, 6 ноября в Липецке он сумел открыть запасной выход караоке-буфета «White Tiger» на улице Советской, и украл из металлического ящика кассы 4100 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Действия обвиняемого квалифицированы следствием по по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ, cанкции которой — до пяти лет лишения свободы с ограничением свободы до года или без него.