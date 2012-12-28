Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
На Советской обокрали караоке
Вор пробрался в заведение через запасной выход и обчистил кассу.
— По данным следствия, 6 ноября в Липецке он сумел открыть запасной выход караоке-буфета «White Tiger» на улице Советской, и украл из металлического ящика кассы 4100 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по по пункту «б» части второй статьи 158 УК РФ, cанкции которой — до пяти лет лишения свободы с ограничением свободы до года или без него.
