Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области

Ночью над областью перехвачены два БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.Всего за ночь над 13 регионами страны, Азовским и Черным морями перехвачены 106 беспилотников.Красный уровень угрозы действовал в Липецкой области до пяти утра, желтый — отменен через час — в 06:07.