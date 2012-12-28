Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и опасная строчка в резюме, из-за которой не примут на работу
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
сегодня, 08:16
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Всего за ночь над 13 регионами страны, Азовским и Черным морями перехвачены 106 беспилотников.
Красный уровень угрозы действовал в Липецкой области до пяти утра, желтый — отменен через час — в 06:07.
