Первый контрольный матч летом «Металлург» выиграл в Тамбове за закрытыми дверями

Рассказываем подробно о «закрытом» матче и приоткрываем секреты тамбовчан, из-за которых они не пускали на стадион зрителей.

«Металлург» выиграл первую контрольную игру во время предсезонной подготовки в Тамбове у местного «Спартака», который готовится выступать «в группе Б» второго дивизиона, по сути – в третьей лиге. Старшие по рангу липчане забили в два раза больше – 4:2.

Полкоманды новичков

Главный тренер «сталеваров» Сергей Первушин не стал отказываться от привычной расстановки – 3-4-3. Место в воротах занял Александр Кобзев. Капитан команды Роман Войдель, вопреки ожиданиям некоторых болельщиков, не вернулся в опорную зону, а продолжил играть самого центрального из 3-х центральных защитников. Очевидно, на этой позиции и проведёт весь сезон футболист, которому через пару недель исполняется 38.

Правее Войделя в обороне расположился Николай Смирных, левее – Александр Крикуненко. В роли латералей, т.е. ярко выраженных фланговых игроков выступили Максим Елеев (слева) и Алексей Рыбин (справа). В опроной зоне расположились Дмитрий Пахомов, через которого липчане в основном двигали мяч вперёд, и 20-летний чертановец Михаил Лямзин. На острие атаки был выдвинут будущий герой матча Максим Григорьев (на фото), которому из глубины помогали Максим Болдырев и Денис Сёмин.

Таким образом, в старте у липчан появились пятеро новобранцев т.е. половина команде – Крикуненко, Рыбин, Пахомов, Сёмин и Лямзин, при том, что контракт с последним ещё не подписан.

Тамбовские секреты Полишинеля

12-го игрока в виде болельщиков не было ни у одной из команд. «Спартак» решил сделать игру закрытой не только для зрителей, но и поздравил наших коллег с сегодняшним Днём спортивного журналиста тем, что не пустил на матч и СМИ.

Вроде бы «красно-белые» не хотят, чтобы общественность знала, что за футболисты у них на просмотре, хотя какие могут быть тайны во второй лиге, где и так играют в основном «ноунеймы». При этом пресс-служба клуба сама выкладывает в Сеть фотографии с тренировок, где специалистам легко узнать, например, 33-летнего полузащитника Олега Калугина («Салют», «Рязань», «КАМАЗ»), летом покинувшего ивановский «Текстильщик». Или уроженца украинский Сум Давида Бидлорвского («Оренбург», «Акрон»), расставшегося с таганрогским «Форте». Или бровочника Алексея Шульгина из «Кубань-Холдинга», с которым наш тренер Первушин пересекался в Краснодаре.

Или главный секрет главного тренера Сергея Рыжикова – его сын Сергей Сергеевич, голкипер 2005 г.р., который пробивает себе дорогу в футболе тренируясь не только под руководством отца, но и родного дяди, ведь тренером вратарей тамбовский «коуч» взял родного брата Андрея Рыжикова. Может, не хотят афишировать семейственность? Или рушить миф, что по блату в футбол не играют?

«Металлург» с первых минут попёр

Начали липчане лихо и забили два гола уже на 8-й и 10-й минутах. Сначала Крикуненко с правого фланга забросил мяч в штрафную, где прибежавший от противоположной бровки Елеев головой поразил дальний угол – 1:0.

Спустя пару минут преимущество липчан удвоил Максим Григорьев – 2:0.

Оборона

После такого начала невольно подумаешь: ну и нашли соперника, сидели бы лучше дома, у нас двусторонки и то напряжённее. В целом «Металлург» продолжал контролировать ход игры, но выяснилось, что в обороне липчанам ещё сыгрываться и сыгрываться. Столь же легко, как забили, липчане и пропустили на 21-й и 40-й минутах и на перерыв команду ушли при счёте – 2:2.

Полузащита и нападение

Судя по матчу, пока самой сильной линией в нашей команде является полузащита. И в первую очередь, благодаря новобранцам. Два гола во второй тайма сделали как раз новички.

На 59-й минуте экс-игрок «Рязани» Денис Сёмин блеснул дриблингом, которым он нередко и на тренировках «Металлурга» «раздевает» партнёров. Наградой стал удар по ногам в пределах штрафной и пенальти.

Поскольку штатный пенальтист нашей команды прошлого сезона Николай Иваннкиов больше не приходится ко двору в родной команде, не было альтернативы у Григорьева. Наш форвард спокойно развёл по разным углам вратаря Александра Баженова и мяч, забив, как выяснилось, победный гол - 3:2.

После этого моменты возникали у и тех, и у других ворот, но счастливее и мастеровитее оказались липчане. На последней минуте Анатолий Пахомов после подачи углового вовремя подставил бородатую голову – 4:2.

До 16 июля, когда стартует чемпионат, «сталевары» проведут ещё два товарняка, оба на своём поле – с курским «Авангардом» 6 июля и тем же тамбовским «Спартаком» 10 июля.

«Спартак» (Тамбов) – «Металлург» - 2:4 (2:2).

Голы в нашей команде: М.Елеев, 8. М. Григорьев, 10, 59 с пен. Д.Пахомов, 90..

«Металлург» (стартовый состав): Кобзев, Смирных Войдель, Крикуненко, М.Елеев, А.Рыбин, Д.Пахомов, Лямзин, Ден.Сёмин, М.Болдырев, М.Григорьев.

На замену выходили Поликутин, Е.Ушаков, Мосиян, К. Жуковский, Заботкин, С.Горбатенко.

2 июля. Тамбов. Стадион «Спартак». Без зрителей.