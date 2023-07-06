Происшествия

43 минуты назад

У сгоревшего в траве мужчины — ожоги 30% тела

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#пожар #ожог
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У сгоревшего в траве мужчины — ожоги 30% тела

Он находится в тяжелом состоянии.

35-летний мужчина, обгоревший во время пала сухой травы в липецком СНТ «Машиностроитель», госпитализирован в областной ожоговый центр.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у мужчины — сильные ожоги 30% тела.

У него обожжены голова, шея, тело, руки, ноги. Состояние пациента тяжёлое.

Также ещё не нашлись родственники пострадавшего — возможно, мужчину кто-то ищет.

Напомним, сухая трава у остановки «Пруд» в липецком СНТ «Машиностроитель» загорелась 5 июля в 14:30. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. 
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#пожар #ожог
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Комментарии (1)

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Сашёк

2 минуты назад
Выпил. Закурил. Заснул. Лето... Копылов!
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