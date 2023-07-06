Происшествия
43 минуты назад
У сгоревшего в траве мужчины — ожоги 30% тела
Он находится в тяжелом состоянии.
35-летний мужчина, обгоревший во время пала сухой травы в липецком СНТ «Машиностроитель», госпитализирован в областной ожоговый центр.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у мужчины — сильные ожоги 30% тела.
У него обожжены голова, шея, тело, руки, ноги. Состояние пациента тяжёлое.
Также ещё не нашлись родственники пострадавшего — возможно, мужчину кто-то ищет.
Напомним, сухая трава у остановки «Пруд» в липецком СНТ «Машиностроитель» загорелась 5 июля в 14:30. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у мужчины — сильные ожоги 30% тела.
У него обожжены голова, шея, тело, руки, ноги. Состояние пациента тяжёлое.
Также ещё не нашлись родственники пострадавшего — возможно, мужчину кто-то ищет.
Напомним, сухая трава у остановки «Пруд» в липецком СНТ «Машиностроитель» загорелась 5 июля в 14:30. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Сашёк