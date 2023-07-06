35-летний мужчина пострадал во время возгорания сухой травы

Пожар произошел в СНТ «Машиностроитель».

Днем 5 июля у остановки «Пруд» в липецком СНТ «Машиностроитель» горела сухая трава. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Во время пожара пострадал 35-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Еще один пал возник в селе Пушкино Добринского района: траа горела на площади 300 квадратных метров. Это пожар обошелся без пострадавших.



Вечера липецкие пожарные дважды выезжали на вызовы из-за подгоревшей пищи. Кроме того, вечером, несмотря на ливень, на проспекте Победы сгорел пластиковый мусорный контейнер. А в СНТ «Металлург-3» - дачный домик.



Также вечером 5 июля сгорели две постройки: одна в переулке Зеленом в Лебедяни и одна в селе Ратчино Добровского района.



Всего за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано девять сообщений о пожарах.

