Происшествия

сегодня, 09:45

35-летний мужчина пострадал во время возгорания сухой травы

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#МЧС #пожар
35-летний мужчина пострадал во время возгорания сухой травы

Пожар произошел  в СНТ «Машиностроитель».

Днем 5 июля у остановки «Пруд» в липецком СНТ «Машиностроитель» горела сухая трава. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Во время пожара пострадал 35-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. 

Еще один пал возник в селе Пушкино Добринского района: траа горела на площади 300 квадратных метров. Это пожар обошелся без пострадавших.

Вечера липецкие пожарные дважды выезжали на вызовы из-за подгоревшей пищи. Кроме того, вечером, несмотря на ливень, на проспекте Победы сгорел пластиковый мусорный контейнер. А в СНТ «Металлург-3» - дачный домик.

Также вечером 5 июля сгорели две постройки: одна в переулке Зеленом в Лебедяни и одна в селе Ратчино Добровского района.

Всего за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано девять сообщений о пожарах.
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#МЧС #пожар

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